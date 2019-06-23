15:19 23 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.59
  • USD18.21
  • RUB0.29
  • RON4.35
  • UAH0.69
Поиск

Правительство Санду расторгнет контракт на поставку энергии с Молдавской ГРЭС

CC0 / Pixabay / billcosmos
Политика
Получить короткую ссылку
134611

Дефицит электроэнергии кабинет министров Майи Санду планирует покрывать за счет увеличения поставок из Украины.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Премьер-министр РМ Майя Санду намерена расторгнуть контракт на поставку электроэнергии с Молдавской ГРЭС, которая находится в Приднестровье и контролируется российской компанией "Интер РАО". 

Высоковольтная линия
© Sputnik / Валерий Шустов
С 1 апреля в Молдове новый поставщик электроэнергии — что будет с тарифами

Дефицит электроэнергии, который возникнет после расторжения контракта, кабинет министров Санду намерен покрывать за счет беспрецедентно резкого увеличения поставок из Украины.

Об этом говорится в пункте 2.4 Программы правительства на 2019 год, принятой 20 июня:

В соответствии с заключенными контрактами, начиная с 1 апреля и до 31 марта 2020 года электроэнергию в нашу страну будет поставлять госкомпания Energocom, которая является посредником при закупке энергии у Молдавской ГРЭС и украинского ДТЭК "Павлоградуголь". Энергия у этих предприятий закупается в пропорции 85% процентов на 15%. Собственное производство электроэнергии обеспечивает потребности Молдовы лишь на треть, остальное приходится покупать за рубежом.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Эксперт рассказал о возможности снижения тарифа на электроэнергию
Не прошло и полгода: МолдГРЭС вернулась на энергетический рынок
Теги:
Молдавская ГРЭС


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Скорбим и помним: первые дни Великой Отечественной войны - фото
Как прошла акция Свеча памяти в Вашингтоне
Как прошла акция "Свеча памяти" в Вашингтоне
Молдова на вторых Европейских играх
Надежды Молдовы на Европейских играх

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться