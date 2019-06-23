Правительство Санду расторгнет контракт на поставку энергии с Молдавской ГРЭС

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Премьер-министр РМ Майя Санду намерена расторгнуть контракт на поставку электроэнергии с Молдавской ГРЭС, которая находится в Приднестровье и контролируется российской компанией "Интер РАО".

Дефицит электроэнергии, который возникнет после расторжения контракта, кабинет министров Санду намерен покрывать за счет беспрецедентно резкого увеличения поставок из Украины.

Об этом говорится в пункте 2.4 Программы правительства на 2019 год, принятой 20 июня:

В соответствии с заключенными контрактами, начиная с 1 апреля и до 31 марта 2020 года электроэнергию в нашу страну будет поставлять госкомпания Energocom, которая является посредником при закупке энергии у Молдавской ГРЭС и украинского ДТЭК "Павлоградуголь". Энергия у этих предприятий закупается в пропорции 85% процентов на 15%. Собственное производство электроэнергии обеспечивает потребности Молдовы лишь на треть, остальное приходится покупать за рубежом.

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