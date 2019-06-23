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Дмитрий Козак

Козак посетит Молдову в ближайшие дни

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак намерен провести переговоры со всем высшим руководством Молдовы, сообщили источники в парламентской фракции ПСРМ.

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак в качестве спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой в ближайшее время приедет в Кишинев. Такая информация появилась в воскресенье в российских СМИ, со ссылкой на источники в правительстве РФ. 

© Sputnik / Дмитрий Астахов
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Как ранее писал Sputnik Молдова, договоренность о визите Козака в Молдову была достигнута между президентом республики Игорем Додоном и премьмер-министром РФ Дмитирем Медведевым. 

Додон по итогам встречи в Минске с главой российского правительства сообщил в соцсетях, что Козак прибудет в Кишинев в начале следующей недели.

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"Договорились о том, что в начале следующей недели в Кишинев с рабочим визитом прибудет вице-премьер Дмитрий Козак. Он проведет переговоры со всем высшим руководством Республики Молдова с целью определения приоритетных задач для углубления молдавско-российских отношений", - написал Додон в Facebook после встречи с Медведевым.

Козак был назначен спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдoвой в 2018 году. В этом качестве он отвечает также за процесс приднестровского урегулирования. Последний раз он посещал республику в начале июня.

Планирующийся визит будет первым после формирования в Молдове парламентской коалиции и нового правительства. 

Как рассказали корреспонденту Sputnik источники во фракции Партии социалистов, Козак проведет переговоры со всем высшим руководством страны, чтобы определить приоритетные задачи для улучшения молдо-российских отношений. 

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