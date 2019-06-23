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Министерство юстиции Республики Молдова

Министр юстиции заявил о своей отставке, не успев освоиться на рабочем месте

© Sputnik / Evgheni Panasenco
Политика
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Станислав Павловский объяснил свой уход некими обстоятельствами, которые несовместимы с занимаемой должностью.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Новый министр юстиции в кабинете министров Майи Санду, Станислав Павловский, заявил, что подает в отставку и уходит с занимаемой должности главы министерства.

На своей странице в Facebook Павловский написал, что "в ходе работы над планом действий в области правосудия я определил несколько личных обстоятельств несовместимости, которые, к сожалению, согласно Конституции Республики Молдова, делают мою деятельность невозможной в качестве члена правительства".

Павловский пожелал удачи премьер-министру, а также всем членам правительства и заверил, что остаетcя вице-председателем партии "Платформа "Достоинство и правда", лидером которой является Андрей Нэстасе.

Премьер-министр Майя Санду поблагодарила чиновника за работу. И сообщила в социальных сетях, что предложит на эту должность Олесю Стамате, главу Ассоциации за эффективное и ответственное управление. Об этом Санду объявила на своей странице в Facebook.

Станислав Павловский с 1980 по 1985 год работал следователем и главным следователем прокуратуры Криулянского района. Позже, на протяжении 16 лет, работал в Генеральной прокуратуре Молдовы. Являлся судьей ЕСПЧ от Республики Молдова.

С 2009 по 2010 год преподавал в Институте международных отношений Молдовы. До своего назначения министром работал адвокатом в адвокатском бюро.

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Теги:
министерство юстиции, правительство


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