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Maia Sandu

Майя Санду предложила пост министра юстиции Олесе Стамате

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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О предложении кандидатуры на пост нового главы минюста премьер-министр заявила на своей странице в социальной сети.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Кресло министра юстиции, ставшее вакантным после заявления Станислава Павловского о своей отставке, предложено Олесе Стамате. Об этом премьер-министр Майя Санду заявила на своей странице в Facebook.

Заявление премьер-министра появилось в социальной сети за пять минут до того, как Павловский объявил о том, что уходит в отставку.

"Я представила предложение о назначении Олеси Стамате на должность министра юстиции. До настоящего момента она занимала должность председателя Ассоциации за ответственное и эффективное правление", - написала Майя Санду.

Олеся Стамате является лиценциатом права, магистром европейских исследований в Колледже Европы и адвокатом.

По словам премьер-министра, Стамате обладает опытом в области юстиции, внутренних дел и реформы центральной публичной администрации.

Майя Санду поблагодарила заявившего о своей отставке Павловского "за сотрудничество".

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Теги:
правительство, министерство юстиции


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