У власти - женское лицо: впервые в правительстве Молдовы больше женщин

После того, как Олеся Стамате возглавила министерство юстиции, в молдавском правительстве женщин стало больше, чем мужчин.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Правительство Майи Санду станет первым в истории Республики Молдова, где женщины занимают больше постов, чем мужчины.

Количество представительниц женского пола стало больше, после того, как Олеся Стамате возглавила министерство юстиции вместо подавшего на выходных в отставку Станислава Павловского.

Таким образом, нынешний состав кабинета министров будет включать семь женщин (премьер-министр, министр финансов, министр сельского хозяйства, образования, здравоохранения, юстиции и башкан Гагаузии).

Эксперт: новое правительство пойдет на непопулярные меры>>>

Пятеро мужчин из правительственной команды будут заниматься вопросами внутренних дел, реинтеграции, экономики, иностранных дел и обороны.

Новый министр юстиции Олеся Стамате до сих пор являлась председателем Ассоциации за эффективное и ответственное управление.

Она выпускница юридического факультета, магистр европейских исследований в Европейском колледже и юрист. Имеет большой опыт работы в области юстиции, внутренних дел и реформы центрального публичного управления.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK