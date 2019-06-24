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Правительство Республики Молдова

У власти - женское лицо: впервые в правительстве Молдовы больше женщин

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Молдова после политического кризиса (37)
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После того, как Олеся Стамате возглавила министерство юстиции, в молдавском правительстве женщин стало больше, чем мужчин.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Правительство Майи Санду станет первым в истории Республики Молдова, где женщины занимают больше постов, чем мужчины. 

Министерство юстиции Республики Молдова
© Sputnik / Evgheni Panasenco
Министр юстиции заявил о своей отставке, не успев освоиться на рабочем месте

Количество представительниц женского пола стало больше, после того, как Олеся Стамате возглавила министерство юстиции вместо подавшего на выходных в отставку Станислава Павловского.

Таким образом, нынешний состав кабинета министров будет включать семь женщин (премьер-министр, министр финансов, министр сельского хозяйства, образования, здравоохранения, юстиции и башкан Гагаузии).

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Пятеро мужчин из правительственной команды будут заниматься вопросами внутренних дел, реинтеграции, экономики, иностранных дел и обороны.

Новый министр юстиции Олеся Стамате до сих пор являлась председателем Ассоциации за эффективное и ответственное управление.

Она выпускница юридического факультета, магистр европейских исследований в Европейском колледже и юрист. Имеет большой опыт работы в области юстиции, внутренних дел и реформы центрального публичного управления.

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Тема:
Молдова после политического кризиса (37)

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Теги:
Майя Санду, Правительство РМ


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