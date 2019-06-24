Плахотнюк ушел с поста председателя Демпартии

Влад Плахотнюк выступил за то, чтобы политформирование как можно быстрее провело конгресс для избрания нового руководства.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Лидер Демпартии Владимир Плахотнюк объявил о своей отставке с должности председателя политформирования. Об этом он написал в понедельник на своей странице в соцсети Facebook.

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"Сегодня сложил мандат председателя партии и предложил коллегам, как можно быстрее организовать конгресс, чтобы выбрать новое руководство и утвердить новую политическую программу", - написал Плахотнюк.

Он также пояснил, что не будет в рамках этого конгресса выдвигать свою кандидатуру на какую-либо должность в Демпартии.

Плахотнюк считает, что его уход с должности председателя ДПМ позволит партии активно и профессионально работать в оппозиции, а также создаст стабильность в стране.

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Плахотнюк был председателем Демпартии с 24 декабря 2016 года. Его кандидатуру поддержали на VIII съезде Демократической партии, избрав главой политформирования на семь лет.

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