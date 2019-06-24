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Здание Европейского парламента в Страсбурге

Замглавы Европарламента: будем уделять больше внимания событиям в Молдове

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Тема:
Молдова после политического кризиса (37)
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Санду и Хаутала рассказали, какие темы обсудили в ходе совместной встречи в молдавской столице.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Евродепутаты после встречи с премьер-министром Майей Санду выразили поддержку новому правительству Молдовы. Об этом в ходе пресс-конференции заявила вице-председатель Европарламента Хейди Хаутала.

"Мы здесь, чтобы показать нашу полную поддержку новому правительству. Мы начнем конкретно сотрудничать и по линии Европарламента, как только он будет сформирован. Это произойдет в ближайшие две недели. Не могу предсказывать, что будет делать новый парламент, но обычно парламент следит за развитием ситуации в Молдове ", - сказала Хаутала. 

Она подчеркнула, что две предыдущие резолюции Европарламента по Молдове были приняты не так давно.

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"В июле 2018 после отмены результатов выборов в Кишиневе, которую Европарламент осудил. Вторая была в ноябре 2018 по процессам ассоциации. Она была очень детальной и может служить каталогом для реформ и шагов, которые мы бы хотели видеть в Молдове. Сейчас будет даже больше внимания происходящему в Молдове", - сказала Хаутала.

По ее словам, европейская сторона "полностью привержена демократическим реформам, которые были основой повестки сотрудничества в течение многих лет".

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Также Хаутала считает, что "Молдова может получить выгоду от поддержки соседних стран и других государств, входящих в Восточное партнерство, потому что некоторые из них сталкиваются с теми же вызовами".

"Обсудили ситуацию в Молдове после утверждения нового правительства, планы дальнейшего сотрудничества. Надеюсь, что в скором времени будут возобновлены программы по финансовой и технической помощи Молдове", - сказала Санду.

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Тема:
Молдова после политического кризиса (37)

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Теги:
Молдова, Европарламент


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