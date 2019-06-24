Правительство Молдовы утвердило новые отставки

Освобождение чиновников от занимаемых должностей утвердили на очередном заседании кабмина.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Руководитель Национальной кассы социального страхования Валентина Булига отправлена в отставку. Соответствующее решение приняли члены кабмина страны на заседании в понедельник.

"Руководитель Национальной кассы социального страхования Валентина Булига освобождается от занимаемой должности с 24 июня. До назначения нового директора исполнять обязанности директора будет замглавы Нацкассы соцстраха Татьяна Попа", - сказала премьер Майя Санду.

Булига была назначена на должность руководителя Национальной кассы социального страхования в конце 2018 года.

Кроме того, Виталие Юрку был освобожден от должности госсекретаря министерства экономики и инфраструктуры "на основании заявления об отставке".

Также Санду попросила начать проверку деятельности бывшего руководителя Агентства по техническому надзору Геннадия Сажина в связи с подозрениями в совершении нарушений в момент его работы на этом посту.

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