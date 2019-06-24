14:32 24 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.59
  • USD18.20
  • RUB0.29
  • RON4.36
  • UAH0.69
Поиск
Заседание правительства. Архивное фото

Правительство Молдовы утвердило новые отставки

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Молдова после политического кризиса (37)
121310

Освобождение чиновников от занимаемых должностей утвердили на очередном заседании кабмина.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Руководитель Национальной кассы социального страхования Валентина Булига отправлена в отставку. Соответствующее решение приняли члены кабмина страны на заседании в понедельник.

"Руководитель Национальной кассы социального страхования Валентина Булига освобождается от занимаемой должности с 24 июня. До назначения нового директора исполнять обязанности директора будет замглавы Нацкассы соцстраха Татьяна Попа", - сказала премьер Майя Санду. 

Министерство юстиции Республики Молдова
© Sputnik / Evgheni Panasenco
Министр юстиции заявил о своей отставке, не успев освоиться на рабочем месте

Булига была назначена на должность руководителя Национальной кассы социального страхования в конце 2018 года.

Кроме того, Виталие Юрку был освобожден от должности госсекретаря министерства экономики и инфраструктуры "на основании заявления об отставке".

Также Санду попросила начать проверку деятельности бывшего руководителя Агентства по техническому надзору Геннадия Сажина в связи с подозрениями в совершении нарушений в момент его работы на этом посту.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Молдова после политического кризиса (37)

По теме

Многочисленные отставки: какие решения приняли в правительстве
Теги:
должность, Молдова, отставка


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Скорбим и помним: первые дни Великой Отечественной войны - фото
Фронтовые рисунки ищут своих героев
Фронтовые рисунки ищут своих героев - видео
Молдова на вторых Европейских играх
Надежды Молдовы на Европейских играх

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться