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Дмитрий Козак

Санду рассказала, о чем будет говорить с Козаком

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Дискуссия главы молдавского кабмина с вице-премьером России пройдет после его встречи с президентом республики.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Премьер Майя Санду и члены молдавского правительства на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком будут обсуждать торгово-экономическое сотрудничество. Об этом глава кабмина заявила в понедельник после заседания правительства.

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Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак в качестве спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой, а также министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в понедельник прибывают с рабочим визитом в Молдову.

"Мы будем говорить о торговом и экономическом сотрудничестве. Это цель его визита. Вы видели, что сегодня были внесены изменения в состав смешанной комиссии. Посмотрим, как Москва видит улучшения условий по продаже молдавских товаров", - сказала Санду. 

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По ее словам, встреча состоится вечером в понедельник, и в ней примут участие представители различных министерств.

До этой дискуссии 24 июня Козак проведет встречу с президентом Молдовы Игорем Додоном.

На заседании в понедельник правительство страны утвердило вице-премьера по реинтеграции Василия Шову новым главой молдавско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству от Молдовы.

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Как заявил глава Минэкономики и инфраструктуры Молдовы Вадим Брынзан, "проект разработан в связи с утверждением нового правительства с целью поддержания и улучшения молдавско-российского сотрудничества в сфере экономики".

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