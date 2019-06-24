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Дмитрий Козак

Козак прибыл с рабочим визитом в Молдову - фото и видео

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
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Самолет с Дмитрием Козаком приземлился около 14.00 в Международном аэропорту Кишинева.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак в качестве спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой в понедельник прибыл в Кишинев с рабочим визитом.

В аэропорту российскую делегацию встречали вице-премьер по реинтеграции Василий Шова и посол РФ в Молдове Олег Васнецов.

  • Встреча Дмитирия Козака в аэропорту Кишинева
    © Sputnik / Андрей Петрик
  • Встреча Дмитирия Козака в аэропорту Кишинева
    © Sputnik / Андрей Петрик
  • Встреча Дмитирия Козака в аэропорту Кишинева
    © Sputnik / Андрей Петрик
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© Sputnik / Андрей Петрик
Встреча Дмитирия Козака в аэропорту Кишинева

Самолет приземлился около 14.00 в Международном аэропорту Кишинева.

По прибытии российский чиновник не сделал заявлений для прессы.

В состав делегации входит также министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

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Сначала российские официальные лица проведут встречу с президентом Молдовы Игорем Додоном.

Как ранее сообщал глава государства, Козак "проведет переговоры со всем высшим руководством Республики Молдова с целью определения приоритетных задач для углубления молдавско-российских отношений".

Вечером у вице-премьера России состоится встреча с премьером Майей Санду и членами правительства.

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"Мы будем говорить о торговом и экономическом сотрудничестве. Это цель его визита. Вы видели, что сегодня были внесены изменения в состав смешанной комиссии. Посмотрим, как Москва видит улучшения условий по продаже молдавских товаров", - сказала Санду. 

© Sputnik / Дмитрий Астахов
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На заседании в понедельник правительство страны утвердило вице-премьера по реинтеграции Василия Шову новым главой молдавско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству от Молдовы.

Как заявил глава Минэкономики и инфраструктуры Молдовы Вадим Брынзан, кадровые изменения произошли "в связи с утверждением нового правительства с целью поддержания и улучшения молдавско-российского сотрудничества в сфере экономики".

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