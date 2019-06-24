17:23 24 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.59
  • USD18.20
  • RUB0.29
  • RON4.36
  • UAH0.69
Поиск

Игорь Додон встретился с делегацией Европарламента

© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
Политика
Получить короткую ссылку
86 0 0

Президент Молдовы Игорь Додон встретился с с делегацией Европейского Парламента во главе с вице-спикером, представительницей Финляндии Хейди Хаутала. Во встрече также принимал участие глава Делегации Европейской Комиссии в Кишиневе Петер Михалко. 

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. О вопросах, которые обсуждались на встрече, глава государства рассказал на своей странице в Facebook. Игорь Додон заверил европейских партнеров Молдовы, что администрация президента в сотрудничестве с правительством и парламентским большинством сохранят приверженность договоренностям, о которых идет речь в документах, подписанных Молдовой с западным сообществом и с ЕС.

"Заверил представителей Европейского Парламента в том, что Администрация Президента в тесном взаимодействии с Правительством и парламентским большинством сохранят приверженность документам, подписанным с западными партнерами и в первую очередь с Европейским Союзом. Подчеркнул, что все эти соглашения останутся в силе и будут реализованы", - написал Игорь Додон.

Глава государства отметил, что президент, премьер-министр и парламентское большинство решительно настроены на реализацию коренных реформ в стране. 

Игорь Додон поблагодарил европейских партнеров за признание новой легитимной власти в Республике Молдова, за постоянную и активную политическую поддержку нашей страны в вопросе реализации подписанных соглашений и осуществления реформ, а также за беспрецедентную финансовую помощь Молдове.

Также глава государства добавил, что широкая поддержка новой власти нашими согражданами и большая помощь со стороны ключевых внешних партнеров Республики Молдова на Западе и Востоке – отличный шанс на развитие страны, и мы обязаны им воспользоваться.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Выборы в Европарламент: как голосовали молдаване с румынскими паспортами
Политолог: Европарламент превращается в парламент Молдовы
Замглавы Европарламента: будем уделять больше внимания событиям в Молдове
Теги:
Европарламент


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Европейские игры - главные фото первых дней и дебютные медали Молдовы
Гражданка Молдовы вернулась домой, чтобы открыть свой бизнес – видео
Молдова на вторых Европейских играх
Надежды Молдовы на Европейских играх

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться