Игорь Додон встретился с делегацией Европарламента

Президент Молдовы Игорь Додон встретился с с делегацией Европейского Парламента во главе с вице-спикером, представительницей Финляндии Хейди Хаутала. Во встрече также принимал участие глава Делегации Европейской Комиссии в Кишиневе Петер Михалко.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. О вопросах, которые обсуждались на встрече, глава государства рассказал на своей странице в Facebook. Игорь Додон заверил европейских партнеров Молдовы, что администрация президента в сотрудничестве с правительством и парламентским большинством сохранят приверженность договоренностям, о которых идет речь в документах, подписанных Молдовой с западным сообществом и с ЕС.

"Заверил представителей Европейского Парламента в том, что Администрация Президента в тесном взаимодействии с Правительством и парламентским большинством сохранят приверженность документам, подписанным с западными партнерами и в первую очередь с Европейским Союзом. Подчеркнул, что все эти соглашения останутся в силе и будут реализованы", - написал Игорь Додон.

Глава государства отметил, что президент, премьер-министр и парламентское большинство решительно настроены на реализацию коренных реформ в стране.

Игорь Додон поблагодарил европейских партнеров за признание новой легитимной власти в Республике Молдова, за постоянную и активную политическую поддержку нашей страны в вопросе реализации подписанных соглашений и осуществления реформ, а также за беспрецедентную финансовую помощь Молдове.

Также глава государства добавил, что широкая поддержка новой власти нашими согражданами и большая помощь со стороны ключевых внешних партнеров Республики Молдова на Западе и Востоке – отличный шанс на развитие страны, и мы обязаны им воспользоваться.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK