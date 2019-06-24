Додон стал самым популярным политиком в Молдове: кто еще попал в топ-5

Президента Игоря Додона назвали самым популярным политиком в Молдове, об этом свидетельствуют данные социологического опроса Ассоциации социологов и демографов.

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. По данным опроса Ассоциации социологов и демографов, наибольшим доверием и популярностью у жителей Молдовы пользуется действующий президент Игорь Додон.

Его поддержали 24,5% опрошенных (25,9% - в мае 2019 года). За премьера страны Майю Санду отдали голоса 15,8% респондентов (ранее — 6,8%), а за главу МВД Андрея Нэстасе — 13,6% (ранее — 4,7%). Председатель парламента Зинаида Гречаный набрала 5,1% (ранее — 4,6%).

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Глава автономии Гагаузии Ирина Влах получила 4,1% голосов, вице-председатель парламента Ион Чебан — 3,9%, экс-президент Владимир Воронин — 2,7%.

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При этом 0,7% опрошенных не смогли найти устраивающий их вариант среди предложенных, 12,8% жителей страны вообще не доверяют политикам, а 9,6% респондентов не захотели отвечать на этот вопрос.

Опрос проводился с 11 по 22 июня, в нем приняли участие 1,191 тысячи человек из 89 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.

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