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Президент Молдовы Игорь Додон и спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак

Первые заявления Козака и Додона: есть много вопросов, которые нужно решать

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Молдова после политического кризиса (40)
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Молдова и Россия готовы открыто обсуждать все темы, представляющие интерес для обеих стран – заявили Додон и Козак.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в начале встречи с вице-премьером России Дмитрием Козаком заявил, что у сторон есть много вопросов, которые нужно решить. 

Дмитрий Козак
© Sputnik / Григорий Сысоев
Козак прибыл с рабочим визитом в Молдову - фото и видео

Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак в качестве спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой, а также министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в понедельник прибыли с рабочим визитом в Молдову.

"Это хороший знак для наших двусторонних отношений, что вы вместе с вашими коллегами, вместе с сопредседателем комиссии приехали в Кишинев", - сказал Додон в дебюте встречи.

Глава государства подчеркнул, что с 2016 года не проводилось заседаний молдавско-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

"Думаю, что это большая ошибка. Уверен, что с сегодняшнего дня начнется уже другой диалог, исходя из интересов Российской Федерации и Республики Молдова. Есть много вопросов, которые нужно решать. Это касается и торговли, и энергетики, и гуманитарной сферы, и других тем", - добавил Додон. 

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Додон и Медведев обсудили перспективы сотрудничества Молдовы и России

Президент также обратил внимание, что несколько сотен тысяч молдавских граждан находятся в России.

"Мы знаем, что несколько недель назад велись переговоры по некоторым социальным соглашениям, которые тоже нужно как можно быстрее подготовить и подписать. Люди этого ждут. Думаю, что мы должны оправдать доверие наших граждан", - сказал Додон.

В свою очередь, Козак подтвердил открытость к обсуждению всего спектра вопросов.

"Политические дебаты закончились и надо переводить в практическую плоскость нашу работу и обсудить все вопросы, которые вы обозначили, наметить острые вопросы, которые есть в повестке дня", - сказал Козак.

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Тема:
Молдова после политического кризиса (40)

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Теги:
Дмитрий Козак, Додон


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