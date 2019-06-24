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Додон: сегодня будет дан старт к плодотворной работе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Игорь Додон и Дмитрий Козак обсудят в Кишиневе широкий круг вопросов по расширению экономического сотрудничества Молдовы и России.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Игорь Додон считает, что в ходе встреч с вице-премьером России Дмитрием Козаком в Кишиневе "будет дан старт к плодотворной работе".

Президент Молдовы Игорь Додон и спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак
© Sputnik / Miroslav Rotari
Первые заявления Козака и Додона: есть много вопросов, которые нужно решать

Об этом глава государства заявил во время совместного брифинга с Дмитрием Козаком в администрации президента РМ.

"Вопросов накопилось очень много", - сказал Игорь Додон.

Президент РМ сообщил, что в рамках работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Молдова-Россия будут обсуждены вопросы продления решений, которые действуют до 1 июля, относительно пяти товарных позиций, по которым достигнуты соглашения о беспошлинной торговле с Россией.

Первые заявления Козака и Додона: есть много вопросов, которые нужно решать>>>

"Существенно выросли поставки именно по этим товарам. Молдавские производители сэкономили несколько сотен миллионов леев", - заметил Додон.

По словам главы государства, также будут обсуждаться вопросы по расширению списков предприятий, которые могут поставлять товары на российский рынок, прежде всего винных и консервных.

"Нужно быстрее начинать переговоры о поставках газа", - подчеркнул Игорь Додон.

Президент сообщил журналистам о назначении на пост сопредседателя межправкомиссии от Молдовы Василия Шовы.

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Теги:
молдо-российская межправкомиссия


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