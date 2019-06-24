Козак: молдавско-российские отношения должны развиваться по восходящей

Молдова и Россия намерены обсуждать все вопросы, которые представляют взаимный интерес и будут работать над полным восстановлением сотрудничества.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Молдавско-российские отношение должны в дальнейшем развиваться по восходящей. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на пресс-конференции после встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном.

Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак в качестве спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой, а также министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в понедельник прибыли с рабочим визитом в Молдову.

"Мы сегодня здесь, чтобы после преодоления кризиса возобновить работу по сотрудничеству. Мы заинтересованы в налаживании отношений во всех сферах, в частности, в экономической", - сказал Козак.

По его словам, в Молдову прибыл и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, потому что "ключевое сотрудничество - в сельском хозяйстве".

"Важно, чтобы в рамках межправкомиссии были сняты барьеры, которые есть или намечаются. Очень много накопилось проблем за период, когда наши отношения были заморожены", - добавил Козак.

Вице-премьер России также заметил, что стороны "должны вести диалог по всем направлениям, которые вызывают озабоченность у людей".

"Важно, чтобы сотрудничество было взаимовыгодным. Об этом поговорим в правительстве, об этом поговорят сопредседатели межправкомиссии. Думаю, что в ближайшее время мы сможем возобновить работу межправкомиссии", - сказал Козак.

При этом замглавы российского правительства подчеркнул, что "ни с одной страной такой степени замороженности отношений, как было до недавнего времени с Молдовой, у РФ не было".

По его мнению, "это было, прежде всего, в ущерб Молдове". Козак подчеркнул, что по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, стороны будут работать и искать решения.

"Думаю, тот уровень прагматизма и политической мудрости, которые были проявлены 8 и 9 июня, вселяет надежду, что отношения должны развиваться по восходящей. Рост товарооборота, который есть, все равно не привел к тому уровню, который был в 2012 году. Целевая задача – восстановить эти цифры", - заключил Козак.

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