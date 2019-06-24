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Додон планирует визиты в Брюссель и Вашингтон

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Возможности и конкретные сроки обсуждаются с западными партнерами.

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон проинформировал в понедельник журналистов о визитах, которые он намерен предпринять в ближайшей и среднесрочной перспективе. 

"Мы обсуждали с европейскими партнерами мой возможный визит в Брюссель, также могу сообщить, что в сентябре-октябре запланирован мой визит в США", - сказал глава государства.

По его словам, эти вопросы в данное время оговариваются.

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