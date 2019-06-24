В Кишиневе возобновилась работа молдавско-российской межправкомиссии

После встречи Дмитрия Козака и Игоря Додона состоялась встреча членов межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Молдова-Россия.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. В Кишиневе состоялась встреча членов молдавско-российской межправкомиссии. Ее работа возобновилась после длительного перерыва, в последний раз члены комиссии собирались в 2016 году.

Сопредседателями межправкомиссии являются министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и вице-премьер по реинтеграции РМ Василий Шова.

"Важно, чтобы в рамках межправкомиссии были сняты барьеры, которые есть или намечаются. Очень много накопилось проблем за период, когда наши отношения были заморожены", - добавил Козак.

Президент Молдовы Игорь Додон на совместном с Дмитрием Козаком брифинге также приветствовал возобновление работы межправкомиссии.

"Уверен, что с сегодняшнего дня начнется уже другой диалог, исходя из интересов Российской Федерации и Республики Молдова. Есть много вопросов, которые нужно решать. Это касается и торговли, и энергетики, и гуманитарной сферы, и других тем", - добавил Додон.

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Президент РМ сообщил, что в рамках работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Молдова-Россия будут обсуждены вопросы продления решений, которые действуют до 1 июля, относительно пяти товарных позиций, по которым достигнуты соглашения о беспошлинной торговле с Россией.

По словам главы государства, также будут обсуждаться вопросы по расширению списков предприятий, которые могут поставлять товары на российский рынок, прежде всего - винных и консервных. Кроме того, будут обсуждаться и вопросы о поставках газа для Республики Молдова.

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