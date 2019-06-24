Вице-премьер РФ: с сегодняшнего дня двусторонние отношения разморожены

К концу сентября будет подготовлено и проведено полноформатное заседание российско-молдавской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. С понедельника, 24 июня, российско-молдавские отношения разморожены, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в Кишиневе после встречи с делегацией правительства Молдовы во главе с премьером Майей Санду.

Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак в качестве спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой, а также министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в понедельник прибыли с рабочим визитом в Молдову. Российская делегация провела встречи с президентом Игорем Додоном, а также со спикером Зинаидой Гречаной. Затем прошла дискуссия правительственных делегаций, возглавляемых Козаком и Санду.

"Мы поговорили по всему кругу экономических отношений между Россией и Республикой Молдова. Есть очень хороший настрой правительства Молдовы и российского правительства на размораживание этих отношений, на возобновление и расширение сфер нашего сотрудничества", - сказал Козак по итогам дискуссий с Санду.

По словам вице-премьера РФ, у сторон много общих проблем, которые необходимо решать.

"Нам необходимо развивать товарооборот. В этом заинтересована, прежде всего, Республика Молдова. Мы понимаем это. Российский рынок очень емкий для Молдовы. Что касается условий торговли, то эти решения должны приниматься на взаимной основе. Мы об этом тоже договорились", - заявил Козак.

Замглавы российского правительства также добавил, что в ходе дискуссии договорились об отмене существовавшего ранее запрета на поездки государственных муниципальных служащих в Российскую Федерацию. "Его больше не будет", - сказал Козак.

Вице-премьер РФ обратил в то же время внимание на то, что "межправительственная комиссия, как основной институт по налаживанию сотрудничества, возобновит свою работу".

"Уже сегодня она начала работу в формате встречи сопредседателей, а к концу сентября мы подготовим и проведем полноценное и полноформатное заседание межправкомиссии, где будут решены вопросы по развитию сотрудничества", - сказал Козак.

По его словам, "уже с сегодняшнего дня стороны договорились, что рабочие группы межправкомиссии начнут рассматривать вопросы, которые требуют решения".

"По моей оценке с сегодняшнего дня российско-молдавские отношения и фактически, и формально разморожены", - заключил Козак.

Как сообщили в пресс-службе правительства, Санду в ходе встречи подчеркнула, что молдавский кабмин будет продвигать предсказуемую внешнюю политику. По ее словам, в ее основе "реализация евроинтеграции и внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС, но в то же время и развитие взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией".

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