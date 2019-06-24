Дмитрий Козак в Кишиневе: первые результаты визита

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак в качестве спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой в понедельник прибыл в Кишинев с рабочим визитом. В состав делегации входит также министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

В Кишиневе российский вице-пример провел переговоры со всем высшим руководством Республики Молдова с целью определения приоритетных задач для углубления молдавско-российских отношений. Российская делегация провела встречи с президентом Игорем Додоном, а также со спикером Зинаидой Гречаной. Затем прошла дискуссия правительственных делегаций, возглавляемых Козаком и Санду.

Встреча Козак-Додон: двусторонние отношения должны развиваться по восходящей

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что в ходе встреч с вице-премьером России Дмитрием Козаком в Кишиневе "будет дан старт плодотворной работе". Об этом глава государства заявил во время совместного брифинга с Дмитрием Козаком в администрации президента РМ.

"Вопросов накопилось очень много", - сказал Игорь Додон.

Президент РМ сообщил, что в рамках работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Молдова-Россия будут обсуждены вопросы продления решений, которые действуют до 1 июля, относительно пяти товарных позиций, по которым достигнуты соглашения о беспошлинной торговле с Россией. Также будут обсуждаться вопросы по расширению списков предприятий, которые могут поставлять товары на российский рынок.

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В свою очередь, Дмитрий Козак заявил, что молдавско-российские отношения должны в дальнейшем развиваться по восходящей. "Мы сегодня здесь, чтобы после преодоления кризиса возобновить работу по сотрудничеству. Мы заинтересованы в налаживании отношений во всех сферах, в частности, в экономической", - сказал Козак.

"Думаю, тот уровень прагматизма и политической мудрости, которые были проявлены 8 и 9 июня, вселяет надежду, что отношения должны развиваться по восходящей. Рост товарооборота, который есть, все равно не привел к тому уровню, который был в 2012 году. Целевая задача – восстановить эти цифры", - заключил вице-премьер РФ.

Возобновление межпарламентского взаимодействия

Спикер парламента Зинаида Гречаная, а также вицепредседатель парламента Александр Слусарь и замглавы фракции PAS Игорь Гросу также провели дискуссию с российской делегацией.

Как сообщили в пресс-службе парламента, стороны обсудили приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества, особенно в сфере торговли. Также поднимался вопрос возобновления межпарламентского взаимодействия.

Представители парламентского большинства заявили об открытости к сотрудничеству с Россией.

"Нам нечего делить, нужно работать вместе, как внутри страны, так и со всеми внешними партнерами, чтобы обеспечить экономическую и политическую стабильность во благо нашего народа", - заявила Гречаная.

Спикер также поприветствовала возобновление работы молдавско-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

Представители молдавского парламента встретились в Кишиневе с российской делегацией во главе с Дмитрием Козаком © Photo : Пресс-служба парламента / Bizgu Eduard

Представители молдавского парламента встретились в Кишиневе с российской делегацией во главе с Дмитрием Козаком © Photo : Пресс-служба парламента / Bizgu Eduard

Представители молдавского парламента встретились в Кишиневе с российской делегацией во главе с Дмитрием Козаком © Photo : Пресс-служба парламента / Bizgu Eduard

Представители молдавского парламента встретились в Кишиневе с российской делегацией во главе с Дмитрием Козаком © Photo : Пресс-служба парламента / Bizgu Eduard

Представители молдавского парламента встретились в Кишиневе с российской делегацией во главе с Дмитрием Козаком © Photo : Пресс-служба парламента / Bizgu Eduard

Представители молдавского парламента встретились в Кишиневе с российской делегацией во главе с Дмитрием Козаком © Photo : Пресс-служба парламента / Bizgu Eduard

Представители молдавского парламента встретились в Кишиневе с российской делегацией во главе с Дмитрием Козаком © Photo : Пресс-служба парламента / Bizgu Eduard

Представители молдавского парламента встретились в Кишиневе с российской делегацией во главе с Дмитрием Козаком © Photo : Пресс-служба парламента / Bizgu Eduard 1 / 8 © Photo : Пресс-служба парламента / Bizgu Eduard Представители молдавского парламента встретились в Кишиневе с российской делегацией во главе с Дмитрием Козаком

Козак, в свою очередь, выступил за углубление молдавско-российских отношений.

Межправкомиссия по экономическому сотрудничеству готова работать

После встречи Дмитрия Козака и Игоря Додона состоялась встреча членов межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Молдова-Россия. Ее работа возобновилась после длительного перерыва, в последний раз члены комиссии собирались в 2016 году.

© Sputnik / Андрей Петрик Заседание членов молдавско-российской межправкомиссии

Сопредседателями межправкомиссии являются министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и вице-премьер по реинтеграции РМ Василий Шова.

"Важно, чтобы в рамках межправкомиссии были сняты барьеры, которые есть или намечаются. Очень много накопилось проблем за период, когда наши отношения были заморожены", - добавил Козак.

Президент Молдовы Игорь Додон также приветствовал возобновление работы межправкомиссии: "Уверен, что с сегодняшнего дня начнется уже другой диалог, исходя из интересов Российской Федерации и Республики Молдова. Есть много вопросов, которые нужно решать. Это касается и торговли, и энергетики, и гуманитарной сферы, и других тем", - добавил Додон.

Встреча Козак-Санду: есть хороший настрой правительства Молдовы

Российско-молдавские отношения разморожены, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в Кишиневе после встречи с делегацией правительства Молдовы во главе с премьером Майей Санду.

© Photo: Guvernul Republicii Moldova Встреча правительственных делегаций Молдовы и России

"Мы поговорили по всему кругу экономических отношений между Россией и Республикой Молдова. Есть очень хороший настрой правительства Молдовы и российского правительства на возобновление и расширение сфер нашего сотрудничества", - сказал Козак по итогам дискуссий с Санду.

Замглавы российского правительства добавил, что в ходе дискуссии договорились об отмене существовавшего ранее запрета на поездки государственных муниципальных служащих в Российскую Федерацию. Также вице-премьер РФ приветствовал возобновление работы межправкомиссии. "К концу сентября мы подготовим и проведем полноценное и полноформатное заседание межправкомиссии, где будут решены вопросы по развитию сотрудничества", - сказал Козак.

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Майя Санду в ходе встречи подчеркнула, что молдавский кабмин будет продвигать предсказуемую внешнюю политику. По ее словам, в ее основе - реализация евроинтеграции и внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС, но в то же время и развитие взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией.

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