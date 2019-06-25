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Встреча Дмитрия Козака и Зинаиды Гречаной

Пока вы спали: встреча Козака и Гречаной, возвращение на Землю экипажа с МКС

© Facebook / Зинаида Гречаная
Политика
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КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. Председатель парламента Зинаида Гречаная встретилась со специальным представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой, вице-премьером Дмитрием Козаком. Стороны обсудили приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества, особенно в сфере торговли, а также возобновления межпарламентского сотрудничества.

"Поблагодарила за поддержку и приветствовала возобновление работы молдо-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству", - написала спикер в Facebook.

"От имени парламентского большинства заявила, что мы открыты для серьезного сотрудничества с Россией в интересах страны и граждан Молдовы. Наша страна - прагматичный партнер, готовый решать проблемы путем диалога. У нас нет того, что нас разделяет, нам нужно работать вместе в стране, а также и со всеми внешними партнерами, чтобы обеспечить экономическую и политическую стабильность на благо нашего народа", - пояснила Гречаная.

Дмитрий Козак
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Вице-премьер России Дмитрий Козак приветствовал формирование парламентского большинства в Молдове и высказался за углубление молдавско-российских отношений.

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На Землю вернулся экипаж с МКС

В Казахстане приземлился спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-11" с россиянином Олегом Кононенко, канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн.

После приземления спасатели открыли люк аппарата и по очереди вытащили членов экипажа. Их ненадолго усадили в кресла для привыкания к земной гравитации, а затем отнесли в медицинскую палатку для снятия скафандров, передают из центра управления полетами.

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Позже на вертолетах их доставят в Караганду, откуда Кононенко самолетом подмосковного Центра подготовки космонавтов отправится на аэродром Чкаловский, а Сен-Жак и Макклейн самолетом НАСА - в американский Хьюстон для прохождения послеполетной реабилитации.

При возвращении экипажа на Землю с двигательной установкой "Союза МС-11" произошла нештатная ситуация — отказал основной коллектор двигательной установки корабля. Это не повлияло на спуск с орбиты. Сейчас на МКС остались россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.

Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, передает РИА Новости.

Соответствующую резолюцию ассамблея приняла в ночь на вторник спустя девять часов обсуждения.

Так, парламентарии приняли поправки в Регламент, которые дают России возможность вернуться в организацию.

"Права членов голосовать, выступать и быть представленными в Ассамблее и ее органах не приостанавливаются и не аннулируются в контексте оспаривания или пересмотра полномочий", — говорится в тексте документа.

Подчеркивается, что "основные права не подлежат никаким санкциям". Однако по-прежнему сохраняется возможность оспорить полномочия делегации.

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За изменения высказались 118 из 190 присутствовавших в зале парламентариев, 62 были против, десять воздержались.

Отмечается, что украинская, британская и грузинская делегации направили 222 поправки к резолюции, но ПАСЕ приняла из них только одну.
Российская делегация уже прибыла в Страсбург и подала заявку на подтверждение своих полномочий в ассамблее.

Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео

В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия. На записи видно, как, столкнувшись с другим истребителем в воздухе, один из самолетов взрывается. После падения над горизонтом поднимаются столбы дыма.

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Два истребителя Eurofighter бундесвера потерпели крушение в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. После этого на месте происшествия вспыхнул пожар. Оба летчика катапультировались, один из них погиб. Другого пилота нашли живым.

Причины инцидента не называются. Как сообщают ВВС Германии, крушение произошло во время учебного полета.

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