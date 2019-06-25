Утвержден новый директор Службы информации и безопасности Молдовы

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Депутаты на заседании во вторник утвердили новым руководителем Службы информации и безопасности вице-директора этой спецслужбы Александра Есауленко.

"Вы все знаете, что сейчас у Службы информации и безопасности нет руководителя. Учитывая важность этой службы в обеспечении безопасности государства, группа депутатов предложила назначить директором СИБа Александра Есауленко, который сейчас является вице-директором этой службы", - сказал депутат Владимир Цуркан.

За соответствующее предложение проголосовали 59 депутатов.

"Очень надеемся, что Служба будет выполнять все обязанности в соответствии с законодательством. Вы призваны охранять безопасность государства", - сказала спикер Зинаида Гречаная после того, как Есауленко произнес клятву.

Новый глава СИБ предложил в качестве своего заместителя кандидатуру Артура Гуменюка. Эту инициативу поддержали 55 депутатов.

Парламентарии на заседании 8 июня проголосовали за отставку Василе Ботнаря с поста директора СИБ.

По закону, мандат директора СИБ длится пять лет. На эту должность кандидата утверждает парламент. Соискателя должности главы СИБ должны предложить минимум 10 депутатов, после чего следует заключение парламентской комиссии по Национальной безопасности, обороне и общественному порядку.

Планируется, что на заседании во вторник депутаты также утвердят в окончательном чтении изменения в закон о СИБ. Согласно этим поправкам, в дальнейшем кандидатуру на пост директора молдавской спецслужбы будет выдвигать президент Молдовы, а утверждать - парламентское большинство.

Так, Служба информации и безопасности частично перейдет под контроль президента Молдовы. В первом чтении за соответствующие поправки в закон проголосовали на прошлой неделе депутаты от правящего большинства.

Авторы законопроекта уверены, что у президента есть право контролировать деятельность СИБа в качестве главы Высшего совета безопасности.

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