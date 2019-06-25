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Служба информации и безопасности

Парламент решил: кандидата на пост директора СИБ будет предлагать президент

© Sputnik / Евгений Панасенко
Политика
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Поправки в законодательство поддержали депутаты, представляющие парламентское большинство.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Депутаты парламента утвердили на заседании во вторник в окончательном чтении изменения в закон о Службе информации и безопасности.

За эту инициативу проголосовали 57 парламентариев.

По словам председателя юридической комиссии парламента Серджиу Литвиненко, таким образом, "в процедуре назначения нового руководителя СИБ будут участвовать два института". 

Служба информации и безопасности
© Sputnik / Евгений Панасенко
Утвержден новый директор Службы информации и безопасности Молдовы

Кандидатуру на пост директора молдавской спецслужбы теперь будет выдвигать президент Молдовы, а утверждать ее предстоит парламентскому большинству.

Служба информации и безопасности частично перейдет под контроль президента Молдовы.

В первом чтении за соответствующие поправки в закон проголосовали депутаты от правящего большинства. Как заявили тогда авторы законопроекта, у президента есть право контролировать деятельность СИБа в качестве главы Высшего совета безопасности. 

Ранее депутат ПСРМ Владимир Цуркан - один из авторов принятых поправок в закон - заявил корреспонденту Sputnik Молдова, что такие нововведения были необходимы, и теперь молдавские спецслужбы будут работать в нормальном режиме.

Ранее на заседании во вторник парламентарии утвердили назначение на пост директора СИБ Александра Есауленко, а также на должность его заместителя - Артура Гуменюка.

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