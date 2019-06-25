Парламент решил: кандидата на пост директора СИБ будет предлагать президент

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Депутаты парламента утвердили на заседании во вторник в окончательном чтении изменения в закон о Службе информации и безопасности.

За эту инициативу проголосовали 57 парламентариев.

По словам председателя юридической комиссии парламента Серджиу Литвиненко, таким образом, "в процедуре назначения нового руководителя СИБ будут участвовать два института".

Кандидатуру на пост директора молдавской спецслужбы теперь будет выдвигать президент Молдовы, а утверждать ее предстоит парламентскому большинству.

Служба информации и безопасности частично перейдет под контроль президента Молдовы.

В первом чтении за соответствующие поправки в закон проголосовали депутаты от правящего большинства. Как заявили тогда авторы законопроекта, у президента есть право контролировать деятельность СИБа в качестве главы Высшего совета безопасности.

Ранее депутат ПСРМ Владимир Цуркан - один из авторов принятых поправок в закон - заявил корреспонденту Sputnik Молдова, что такие нововведения были необходимы, и теперь молдавские спецслужбы будут работать в нормальном режиме.

Ранее на заседании во вторник парламентарии утвердили назначение на пост директора СИБ Александра Есауленко, а также на должность его заместителя - Артура Гуменюка.

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