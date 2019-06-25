Чиновников министерств ждут изменения: многие могут лишиться должностей

Парламентарии проголосовали за проект, который может серьезно повлиять на кадровый состав министерств.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Депутаты парламента на заседании во вторник приняли в первом чтении изменения в Закон о госдолжности и статусе госслужащего, а также в ряд других нормативных актов. Эти поправки предполагают, что ряд высокопоставленных чиновников министерств смогут назначать и отправлять в отставку по предложению министров.

Инициатива вызвала жаркие споры. Представители правящего большинства в ходе выступлений заявляли, что предыдущая власть назначила на должности госсекретарей и генеральных госсекретарей своих ставленников. В свою очередь, действующая оппозиция считает, что внесение предложенных изменений политизирует указанные должности.

В пояснительной записке к проекту изменений сказано, что причиной внесения поправок стал "риск, что деятельность министерств будет заблокирована, а внедрение положений программы правительства саботировано" по причине того, что, как считают авторы проекта, "на должности генеральных госсекретарей и госсекретарей ранее были назначены ставленники Демпартии", которые проявляли лояльность к этому политформированию.

Там же уточняется, что "количество честных и преданных госслужбе генеральных госсекретарей и госсекретарей крайне мало". Однако именно такие люди, проявившие свой профессионализм, останутся на службе.

"Проект предусматривает изменение статуса - с государственной должности на ответственную государственную должность - у генсекретаря правительства, госсекретарей, начальников территориальных офисов Госканцелярии и их заместителей. Также предлагается утверждение должности генсекретаря министерства. Этот пост появится вместо должности генерального госсекретаря", - сказано в пояснительной записке к проекту закона.

Госсекретарь должен будет помогать министру в работе по управлению министерством. Количество госсекретарей установит правительство по предложению министра в зависимости от тех областей, которыми занимается данное министерство.

"Госсекретарей будет назначать и отправлять в отставку правительство по предложению министра. Госсекретарь отвечает за области деятельности, установленные министром, и несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих функций", - сказано в проекте закона.

Принятые поправки предполагают, что правительство в течение двух месяцев с момента публикации закона должно "принять предусмотренные законодательством меры для замещения соответствующих должностей".

В итоге проект поддержали депутаты, представляющие в парламенте правящее большинство. Но, чтобы поправки вступили в силу, их должны утвердить во втором чтении.

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