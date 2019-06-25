Второй день визита Дмитрия Козака в Молдову был насыщенным - фото и видео

Второй день рабочего визита заместителя председателя правительства России и членов правительственной делегации был расписан по минутам, Дмитрий Козак посетил приднестровский регион, а также одно из винодельческих предприятий республики.

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik, Андрей Петрик. Во второй день рабочего визита в Молдову спецпредставитель президента РФ, вице-премьер правительства России Дмитрий Козак отправился в приднестровский регион, где встретился с его главой Вадимом Красносельским.

При поездке в Бендеры Козака сопровождали все члены прибывшей в Молдову российской правительственной делегации - министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин и другие чиновники.

Переговоры Козака и Красносельского, а также российских и приднестровских должностных лиц прошли за закрытыми дверями, правда, на правом берегу Днестра - в резиденции, расположенной на территории историко-архитектурного комплекса Бендерская крепость.

Одной из основных тем на встрече Козака и Красносельского стало обсуждение приднестровского урегулирования в формате "5+2", а также необходимости продолжения этого диалога.

Стороны пришли к мнению, что формирование рабочих групп и проведение постоянных совещаний на экспертном уровне может поспособствовать сближению двух берегов Днестра. А сочетание работы молдавских, приднестровских и российских миротворческих сил в регионе является действенным механизмом, отметили в ходе беседы.

"Достигнутые ранее договоренности должны исполняться обеими сторонами. Многие вопросы переговорной повестки по-прежнему актуальны и требуют безотлагательного решения", – заявил в этой связи глава приднестровского региона.

Козак и Красносельский также обсудили тему экспорта плодоовощной и винодельческой продукции из приднестровского региона на российский рынок.

Завершился визит российского вице-премьера в Приднестровье посещением уникального для Молдовы предприятия - осетровой фермы, где производят черную икру и другие виды рыбной продукции.

Далее маршрут российской делегации пролег в настоящий молдавский винный замок. По исконной молдавской традиции российского вице-премьера встретили на одном из винодельческих предприятий республики бокалом легкого, ледяного молдавского вина.

После этого для Дмитрия Козака и членов российской правительственной делегации провели увлекательную экскурсию по винодельческому замку, показав интерактивную электронную карту предприятия, рассказав об уникальных винодельческих традициях Молдовы.

Позже в винодельческий комплекс прибыл президент Молдовы Игорь Додон. Поприветствовав журналистов, он отправился на торжественный прием, который был дан в честь приезда делегации правительства Российской Федерации.

Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак в качестве спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой в понедельник прибыл в Кишинев с рабочим визитом.

© Sputnik / Андрей Петрик Визит Дмитрия Козака в Приднестровье

В Кишиневе российский вице-премьер провел переговоры со всем высшим руководством Республики Молдова с целью определения приоритетных задач для углубления молдавско-российских отношений. Российская делегация провела встречи с президентом Игорем Додоном, а также со спикером Зинаидой Гречаной. Затем прошла дискуссия правительственных делегаций, возглавляемых Козаком и Санду.

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