11:47 26 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.69
  • USD18.18
  • RUB0.29
  • RON4.38
  • UAH0.69
Поиск
Президент Молдовы Игорь Додон представил новое руководство СИБ

Додон рассказал, чего ждет от нового руководства СИБ

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Молдова после политического кризиса (44)
154 0 0

По мнению президента, СИБ не должен быть инструментом политических сил, а обязан защищать интересы страны.

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в среду представил коллективу Службы информации и безопасности Республики Молдова новых руководителей: директора СИБ, полковника Александра Есауленко, и его заместителя, полковника Артура Гуменюка. 

Служба информации и безопасности
© Sputnik / Евгений Панасенко
Парламент решил: кандидата на пост директора СИБ будет предлагать президент

"Думаю, что во главе госинститутов должны быть профессионалы. Не хочу аллюзий и критики в отношении тех, кто на разных этапах руководил вашим учреждением, но я продолжу настаивать на том, что профессионалы, которые знают работу, кто трудился в соответствующих областях, должны руководить госинститутами", - сказал Додон.

Глава государства подчеркнул, что "реформы, которые проходили в последнее время, создавали свой эффект, и не всегда самый хороший".

"Мы не хотим, чтобы силовые структуры, а в данном случае СИБ, становились инструментом в руках институтов президента или парламента. Мы хотим, чтобы вы защищали интересы государства. Мы не заинтересованы в том, чтобы быть пророссийскими, проамериканскими или проевропейскими…. Если нам удастся поставить во главу угла национальные интересы, уверен, что нас поймут и на Востоке, и на Западе", - заключил Додон.

Депутаты на заседании 25 июня утвердили новым руководителем Службы информации и безопасности бывшего вице-директора этой спецслужбы Александра Есауленко.

Депутат социалист рассказал о назначении нового директора СИБ.
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Депутат-социалист рассказал о назначении нового директора СИБ - видео

Его заместителем был назначен Артур Гуменюк. 

Кроме того, на том же заседании в окончательном чтении приняли изменения в закон о Службе информации и безопасности. Кандидатуру на пост директора молдавской спецслужбы теперь будет выдвигать президент Молдовы, а утверждать ее предстоит парламентскому большинству.

Служба информации и безопасности частично перейдет под контроль президента Молдовы.

Как заявили тогда авторы законопроекта, у главы государства есть право контролировать деятельность СИБа в качестве главы Высшего совета безопасности.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Молдова после политического кризиса (44)

По теме

Парламент Молдовы отправил в отставку руководителей СИБ и НАЦ
Теги:
СИБ, президент


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Guvern „Ziua ușilor deschise la etajul 5”
Роскошь для чиновников: Санду устроила в кабмине "день открытых дверей"
Систему очистят от судей, принимавших решения по политическому заказу
Итоги недели отставок в Молдове
Смотрите, кто ушел: громкие отставки в Молдове

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться