Додон рассказал, чего ждет от нового руководства СИБ

По мнению президента, СИБ не должен быть инструментом политических сил, а обязан защищать интересы страны.

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в среду представил коллективу Службы информации и безопасности Республики Молдова новых руководителей: директора СИБ, полковника Александра Есауленко, и его заместителя, полковника Артура Гуменюка.

"Думаю, что во главе госинститутов должны быть профессионалы. Не хочу аллюзий и критики в отношении тех, кто на разных этапах руководил вашим учреждением, но я продолжу настаивать на том, что профессионалы, которые знают работу, кто трудился в соответствующих областях, должны руководить госинститутами", - сказал Додон.

Глава государства подчеркнул, что "реформы, которые проходили в последнее время, создавали свой эффект, и не всегда самый хороший".

"Мы не хотим, чтобы силовые структуры, а в данном случае СИБ, становились инструментом в руках институтов президента или парламента. Мы хотим, чтобы вы защищали интересы государства. Мы не заинтересованы в том, чтобы быть пророссийскими, проамериканскими или проевропейскими…. Если нам удастся поставить во главу угла национальные интересы, уверен, что нас поймут и на Востоке, и на Западе", - заключил Додон.

Депутаты на заседании 25 июня утвердили новым руководителем Службы информации и безопасности бывшего вице-директора этой спецслужбы Александра Есауленко.

Его заместителем был назначен Артур Гуменюк.

Кроме того, на том же заседании в окончательном чтении приняли изменения в закон о Службе информации и безопасности. Кандидатуру на пост директора молдавской спецслужбы теперь будет выдвигать президент Молдовы, а утверждать ее предстоит парламентскому большинству.

Служба информации и безопасности частично перейдет под контроль президента Молдовы.

Как заявили тогда авторы законопроекта, у главы государства есть право контролировать деятельность СИБа в качестве главы Высшего совета безопасности.

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