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Конституционный суд

Игорь Додон об отставке судей КС: обоснованное, пусть и запоздалое решение

© Photo: Curtea Constituțională
Политика
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Президент выразил уверенность в том, что следующий состав КС будет независимым от политического влияния.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон приветствовал отставку всего состава Конституционного суда, о котором было заявлено в среду.

Глава государства назвал решение судей КС "единственным разумным выходом" из сложившейся ситуации.

"Приветствую обоснованное, пусть и запоздалое решение членов Конституционного Суда Республики Молдова. Это единственный разумный выход из сложившейся ситуации, но при этом долгожданный для всей страны", - написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Президент напомнил, что теперь предстоит назначить новый состав КС, что находится в компетенции парламента, правительства и Высшего совета магистратуры.

По словам главы государства, назначение судей КС является первоочередной задачей, учитывая последние события в стране и мнение внешних партнеров Молдовы.

Президент выразил уверенность, что новый состав Конституционного Суда будет независимым от политических влияний и обеспечит соблюдение принципа верховенства Конституции в стране.

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Теги:
КС, Игорь Додон


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