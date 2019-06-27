Молдавские парламентарии налаживают сотрудничество с Госдумой РФ

В Москве у молдавских парламентариев состоятся встречи с председателем Совфеда России Валентиной Матвиенко и с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Делегация молдавского парламента во главе со спикером Зинаидой Гречаной находится с рабочим визитом в Москве. Об этом председатель высшего законодательного органа страны написала на своей странице в соцсети Facebook.

"По приглашению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина нахожусь с рабочим визитом в Российской Федерации 26-27 июня", - написала Гречаная.

По ее словам, в Москве состоятся встречи с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко и с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

"Обсудим приоритеты двустороннего сотрудничества, а также необходимые меры для поддержания позитивной динамики молдо-российского парламентского взаимодействия", - заключила Гречаная.

В состав молдавской делегации также вошли вице-спикеры Ион Чебан, Александр Слусарь и секретарь парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Оазу Нантой.

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Ранее в ходе своего двухдневного визита в Кишинев вице-премьер России Дмитрий Козак после встречи с главой правительства Майей Санду заявил, что "российско-молдавские отношения и фактически, и формально разморожены".

В тот же день спикер парламента Зинаида Гречаная, а также вицепредседатель парламента Александр Слусарь и замглавы фракции PAS Игорь Гросу провели дискуссию с российской делегацией во главе с Козаком. Как сообщили тогда в пресс-службе парламента, стороны обсудили приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества, особенно в сфере торговли. Также поднимался вопрос возобновления межпарламентского взаимодействия.

Представители молдавского парламентского большинства заявили об открытости к сотрудничеству с Россией.

При прошлой власти в течение нескольких лет не проводились заседания смешанной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Молдовой и Россией, а молдавские депутаты не взаимодействовали с коллегами из РФ.

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