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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Матвиенко: мирная передача власти - заслуга молдавского руководства и народа

© Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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По ее словам, после преодоления кризиса в Молдове появился шанс на восстановление отношений Москвы и Кишинева.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Мирная передача власти является огромной заслугой молдавского руководства и народа страны, сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с председателем парламента республики Зинаидой Гречаный.

"То, что произошла мирная передача власти от одной политической силы к другой, - это огромная заслуга нынешних руководителей и молдавского народа, который поддержал такой выбор", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что Россия поддерживала мирное разрешение сложившейся в Молдове политической ситуации.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный во время встречи.
© Sputnik / Дмитрий Астахов
Медведев: рассчитываем на активизацию сотрудничества с Молдовой

По ее словам, после преодоления кризиса появился шанс на восстановление отношений Москвы и Кишинева.

"Что касается российско-молдавских отношений, то, конечно, в последнее время они претерпевали большие сложности, но они имеют богатую историю взаимовыгодного сотрудничества, учета интересов наших народов. Я думаю, что сегодня появился огромный шанс восстановить эти отношения, вернуть их на соответствующий уровень развития", - сказала Матвиенко.

Сенатор отметила, что Россия в рамках двусторонних отношений никогда не ставит своим партнерам каких-то дополнительных требований и уважает право суверенных государств на многовекторное развитие, на сотрудничество и с Востоком, и с Западом.

Матвиенко выразила надежду, что отношения двух стран будут выстраиваться конструктивно не только на высшем уровне, но и по линии межпарламентских контактов, которые в последнее время были прерваны.

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