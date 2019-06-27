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Заседание Парламента 27.09.2018

Гречаная: новый парламент Молдовы работает полноценно

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Председатель молдавского парламента на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко также отметила настоятельную необходимость продолжения сотрудничества между нашими странами.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Новый состав парламента Молдовы ведёт полноценную работу после своего созыва, заявила председатель парламента РМ Зинаида Гречаная.

"Сегодня у нас парламент полноценно работает. Но мы ещё не создали парламентские группы дружбы. У нас было очень много материалов, которые нужно было принимать, чтобы заработали органы власти", - сказала она на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Sputnik / Владимир Федоренко
Матвиенко: мирная передача власти - заслуга молдавского руководства и народа

По ее словам, делегация парламента Молдовы будет в будущем принимать участие в Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ.

Гречаная отметила, что Молдова должна продолжить развивать сотрудничество с Россией. "Главное, что структуры власти начали работать, что правительство начало полноценно работать, заработал высший совет безопасности при президенте. То есть колесо закрутилось. Но самое главное - сотрудничество между нашими странами, чтобы оно продолжилось. Это нужно нам, в первую очередь", - отметила спикера парламента Молдовы.

Матвиенко, в свою очередь, отметила, что после преодоления кризиса в Молдове появился шанс на восстановление отношений Москвы и Кишинева.

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