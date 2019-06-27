В Литве узаконят водительские права, выданные в Молдове

Договоренность была достигнута в ходе визита в Кишинев министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Водительские права, выданные в Республике Молдова, будут признаны на территории Литвы. Эта договоренность была достигнута в ходе визита в нашу страну министра иностранных дел Литовской республики Линаса Линкявичюса.

"Мы договорились об очень важной вещи для нашей диаспоры, а именно - о признании и возможности переоформления водительских прав, выданных в Республике Молдова, нашим согражданам, проживающим в Литве", – сообщил по итогам переговоров министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.

Кроме того, стороны обсудили тему проведения экономического форума, который призван помочь развитию торговли между двумя странами.

Линас Линкявичюс также заявил, что Литва поддерживает Республику Молдова в процессе реализации Соглашения об Ассоциации с ЕС.

Речь идет о помощи в реализации реформы судебной системы, полиции, системы борьбы с коррупцией и отмыванием денег.

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