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В Литве узаконят водительские права, выданные в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Договоренность была достигнута в ходе визита в Кишинев министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Водительские права, выданные в Республике Молдова, будут признаны на территории Литвы. Эта договоренность была достигнута в ходе визита в нашу страну министра иностранных дел Литовской республики Линаса Линкявичюса.

"Мы договорились об очень важной вещи для нашей диаспоры, а именно - о признании и возможности переоформления водительских прав, выданных в Республике Молдова, нашим согражданам, проживающим в Литве", – сообщил по итогам переговоров министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.

Автомобиль
CC0 / Pixabay / Free-Photos
В Молдове можно подать заявку на получение Международных водительских прав

Кроме того, стороны обсудили тему проведения экономического форума, который призван помочь развитию торговли между двумя странами.

Линас Линкявичюс также заявил, что Литва поддерживает Республику Молдова в процессе реализации Соглашения об Ассоциации с ЕС.

Речь идет о помощи в реализации реформы судебной системы, полиции, системы борьбы с коррупцией и отмыванием денег.

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Теги:
Литва


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