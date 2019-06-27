Отыщет ли новое правительство выход из замкнутого круга

Как только программа правительства Майи Санду появилась на официальном сайте кабмина, ее тут же принялись критиковать. Выступали разные эксперты, но в общем, не все были довольны, — авторам программы указывали на то, что документ сырой, недостаточно проработанный и недостаточно конкретный.
Правда, авторы правительственной программы могли бы в ответ возразить, что некоторые критики сами в свое время сиживали в министерствах, при бывших правительствах, и в 90-х, и в 2000-х. Так кому бы говорить, ведь плачевное состояние страны в бытность этих самых экспертов министерскими чиновниками никак не может служить рекламой их профессиональных качеств.
В общем, все как в шутке — "Эксперты говорят, что люди стали жить лучше. — Да, но люди говорят, что они стали жить хуже. — Да, но люди не эксперты".
И вообще, считается приличным дать правительству традиционные сто дней на совершение ошибок. И лишь потом "спускать на него всех собак".
Мимо внимания обозревателей не прошло незамеченным, что в программе правительства Майи Санду содержится пункт, который был непредставим в программах прежних "евроинтеграторских" правительств:
"Будем продвигать постоянный институциональный диалог, предсказуемый и реалистичный, с Российской Федерацией, направленный, прежде всего, на создание оптимальных условий для развития взаимовыгодного партнерства".
Наличие такого приоритета в программе правительства Майи Санду внушает надежду, что мыслить этот кабинет будет все же иначе, чем предыдущие. А значит, есть надежда, что и результатов кабмин Санду добьется лучших, чем его предшественники.
Однако кое-что уже сейчас можно сказать с полной уверенностью, не дожидаясь, пока пройдут сто дней. Новый кабинет министров, еще не успев толком приступить к работе, уже рискует упереться в стратегический "европейский тупик", своеобразный замкнутый круг.
Замкнутый круг — это когда вам приходится объявить своей главной задачей интеграцию Молдовы в Евросоюз в ситуации, когда нашу страну в ЕС никто не приглашает, не собирается и даже слегка отпихивает ее ногой. В этом тупике топтались кабинеты Филипа, Стрельца, Габурича, Лянкэ, Филата. Теперь из него предстоит выбираться кабинету Санду, в чем жители Молдовы могут пожелать правительству только успехов.
Правда, в 2019 году вы не найдете ни в одном правительственном документе слов "вступление в ЕС". Их как-то незаметно заменили термином "европейская интеграция", а затем еще более расплывчатым "сближением с ЕС", и что это такое, вам не сможет объяснить ни один правительственный чиновник, не говоря уже о простых гражданах.
В экономической сфере "сближение с ЕС", судя по программе правительства, опирается на два столпа, на которых и предстоит выстраивать здание благосостояния и процветания Республики Молдова. Первый — это всё-таки получить 100 миллионов евро от ЕС, второй — неуклонно выполнять требования Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС и Соглашения о свободной торговле DCFTA.
Если честно, так себе стратегические приоритеты развития экономики: "Давайте возьмем у кого-нибудь ещё денег" и "будем больше продавать в ЕС, хотя берут у нас мало и плохо". То есть, давно знакомые решения и много раз пройденные пути.
Добиться прорыва с такими инструментами будет сложно, а к призывам потерпеть граждане Молдовы наверняка останутся равнодушны, потому что, ну сколько еще можно терпеть? Все ресурсы терпения давно исчерпаны, о чем можно судить хотя бы по темпам эмиграции. Пора уже что-то делать, и именно перемен сейчас ждут от правительства Майи Санду.
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