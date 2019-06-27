Отыщет ли новое правительство выход из замкнутого круга

Кабинету министров Майи Санду нужно быть осторожным, чтобы не совершать ошибок своих предшественников.

Как только программа правительства Майи Санду появилась на официальном сайте кабмина, ее тут же принялись критиковать. Выступали разные эксперты, но в общем, не все были довольны, — авторам программы указывали на то, что документ сырой, недостаточно проработанный и недостаточно конкретный.

Правда, авторы правительственной программы могли бы в ответ возразить, что некоторые критики сами в свое время сиживали в министерствах, при бывших правительствах, и в 90-х, и в 2000-х. Так кому бы говорить, ведь плачевное состояние страны в бытность этих самых экспертов министерскими чиновниками никак не может служить рекламой их профессиональных качеств.

В общем, все как в шутке — "Эксперты говорят, что люди стали жить лучше. — Да, но люди говорят, что они стали жить хуже. — Да, но люди не эксперты".

И вообще, считается приличным дать правительству традиционные сто дней на совершение ошибок. И лишь потом "спускать на него всех собак".

Мимо внимания обозревателей не прошло незамеченным, что в программе правительства Майи Санду содержится пункт, который был непредставим в программах прежних "евроинтеграторских" правительств:

"Будем продвигать постоянный институциональный диалог, предсказуемый и реалистичный, с Российской Федерацией, направленный, прежде всего, на создание оптимальных условий для развития взаимовыгодного партнерства".

Наличие такого приоритета в программе правительства Майи Санду внушает надежду, что мыслить этот кабинет будет все же иначе, чем предыдущие. А значит, есть надежда, что и результатов кабмин Санду добьется лучших, чем его предшественники.

Однако кое-что уже сейчас можно сказать с полной уверенностью, не дожидаясь, пока пройдут сто дней. Новый кабинет министров, еще не успев толком приступить к работе, уже рискует упереться в стратегический "европейский тупик", своеобразный замкнутый круг.

Замкнутый круг — это когда вам приходится объявить своей главной задачей интеграцию Молдовы в Евросоюз в ситуации, когда нашу страну в ЕС никто не приглашает, не собирается и даже слегка отпихивает ее ногой. В этом тупике топтались кабинеты Филипа, Стрельца, Габурича, Лянкэ, Филата. Теперь из него предстоит выбираться кабинету Санду, в чем жители Молдовы могут пожелать правительству только успехов.

Правда, в 2019 году вы не найдете ни в одном правительственном документе слов "вступление в ЕС". Их как-то незаметно заменили термином "европейская интеграция", а затем еще более расплывчатым "сближением с ЕС", и что это такое, вам не сможет объяснить ни один правительственный чиновник, не говоря уже о простых гражданах.

В экономической сфере "сближение с ЕС", судя по программе правительства, опирается на два столпа, на которых и предстоит выстраивать здание благосостояния и процветания Республики Молдова. Первый — это всё-таки получить 100 миллионов евро от ЕС, второй — неуклонно выполнять требования Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС и Соглашения о свободной торговле DCFTA.

Если честно, так себе стратегические приоритеты развития экономики: "Давайте возьмем у кого-нибудь ещё денег" и "будем больше продавать в ЕС, хотя берут у нас мало и плохо". То есть, давно знакомые решения и много раз пройденные пути.

Добиться прорыва с такими инструментами будет сложно, а к призывам потерпеть граждане Молдовы наверняка останутся равнодушны, потому что, ну сколько еще можно терпеть? Все ресурсы терпения давно исчерпаны, о чем можно судить хотя бы по темпам эмиграции. Пора уже что-то делать, и именно перемен сейчас ждут от правительства Майи Санду.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.