Новое руководство спецслужб Молдовы: лица и биографии

Парламент Молдовы утвердил 25 июня новое руководство Службы информации и безопасности Молдовы - директора Александра Есауленко и его заместителя Артура Гуменюка.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. В среду президент Молдовы Игорь Додон и председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Кирилл Моцпан представили коллективу офицеров Службы информации и безопасности Молдовы новых руководителей. Мероприятие прошло в главном офисе СИБ на проспекте Штефана чел Маре.

Глава государства подчеркнул, что все силовые структуры, в том числе и СИБ, должны быть полностью выведены из-под политического влияния и осуществлять свою деятельность на основании национальных интересов Республики Молдова.

По мнению Додона, руководство спецслужб должно назначаться, исходя из критериев профессионализма и патриотизма.

Александр Есауленко - директор СИБ

Родился 23 сентября 1977 года в Кишиневе. Женат, есть двое детей.

В 1999 году окончил факультет права в ULIM по специальности "Уголовное право". По окончании вуза устроился на работу в СИБ, где занимал должность следователя.

С 1999 по 2019 годs работал на различных должностях в Службе информации и безопасности, в том числе начальником Управления военной контрразведки ведомства.

В ноябре 2018 года был назначен заместителем начальника СИБ.

В 2017 году поступил на мастерат в ULIM по специальности "Международное право". Находится в воинском звании полковника.

Артур Гуменюк - заместитель директора СИБ

Родился 11 мая 1974 года в селе Мэркэуць Бричанского района. Женат, имеет двоих детей.

© Photo: Facebook / Dodon Igor Президент Молдовы Игорь Додон представил новое руководство СИБ

В 1999 году окончил исторический факультет Государственного университета Молдовы. С 1999 по 2017 годы работал на различных должностях в Службе информации и безопасности. В период правления Молдовой Партии коммунистов занимал должность начальника Управления СИБ по муниципию Кишинев, а также входил в состав коллегии спецслужбы.

С 2017 по 2019 годы был советником президент Молдовы Игоря Додона по вопросам обороны и национальной безопасности, а также секретарем Высшего совета безопасности.

Согласно действующему законодательству, был предложен на должность заместителя директора СИБ главой спецслужбы Александром Есауленко, после принесения им клятвы в парламенте Молдовы.

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