21:40 27 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.64
  • USD18.16
  • RUB0.29
  • RON4.37
  • UAH0.69
Поиск
Президент Молдовы Игорь Додон и руководитель СИБ Александр Есауленко.

Новое руководство спецслужб Молдовы: лица и биографии

© Photo: Facebook / Igor Dodon
Политика
Получить короткую ссылку
29710

Парламент Молдовы утвердил 25 июня новое руководство Службы информации и безопасности Молдовы - директора Александра Есауленко и его заместителя Артура Гуменюка.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. В среду президент Молдовы Игорь Додон и председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Кирилл Моцпан представили коллективу офицеров Службы информации и безопасности Молдовы новых руководителей. Мероприятие прошло в главном офисе СИБ на проспекте Штефана чел Маре. 

Глава государства подчеркнул, что все силовые структуры, в том числе и СИБ, должны быть полностью выведены из-под политического влияния и осуществлять свою деятельность на основании национальных интересов Республики Молдова.

По мнению Додона, руководство спецслужб должно назначаться, исходя из критериев профессионализма и патриотизма.

Александр Есауленко - директор СИБ

Родился 23 сентября 1977 года в Кишиневе. Женат, есть двое детей. 

В 1999 году окончил факультет права в ULIM по специальности "Уголовное право". По окончании вуза устроился на работу в СИБ, где занимал должность следователя. 

Безопасность
CC0 / Pixabay / TBIT
Кибератаки и выборы в парламент Молдовы: что говорят в СИБ

С 1999 по 2019 годs работал на различных должностях в Службе информации и безопасности, в том числе начальником Управления военной контрразведки ведомства.

В ноябре 2018 года был назначен заместителем начальника СИБ. 

В 2017 году поступил на мастерат в ULIM по специальности "Международное право". Находится в воинском звании полковника. 

Артур Гуменюк - заместитель директора СИБ

Родился 11 мая 1974 года в селе Мэркэуць Бричанского района. Женат, имеет двоих детей. 

Президент Молдовы Игорь Додон представил новое руководство СИБ
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Президент Молдовы Игорь Додон представил новое руководство СИБ

В 1999 году окончил исторический факультет Государственного университета Молдовы. С 1999 по 2017 годы работал на различных должностях в Службе информации и безопасности. В период правления Молдовой Партии коммунистов занимал должность начальника Управления СИБ по муниципию Кишинев, а также входил в состав коллегии спецслужбы.  

С 2017 по 2019 годы был советником президент Молдовы Игоря Додона по вопросам обороны и национальной безопасности, а также секретарем Высшего совета безопасности. 

Согласно действующему законодательству, был предложен на должность заместителя директора СИБ главой спецслужбы Александром Есауленко, после принесения им клятвы в парламенте Молдовы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Додон рассказал, чего ждет от нового руководства СИБ
Пока вы спали: самовыдвижение в СИБ, отравленные слоны и обвинения Трампу
Парламент решил: кандидата на пост директора СИБ будет предлагать президент
Теги:
биография, руководство, Молдова, СИБ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Европа изнывает от жары - фоторепортаж с улиц европейских столиц
Дрон Калашникова изменит характер будущих войн - видео
Все о министрах правительства Майи Санду
Все о министрах правительства Майи Санду

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться