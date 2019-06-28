Новый визит в Молдову: о чем молдавские власти говорили с Ринкевичсом

Развитие двустороннего сотрудничества, особенно в торгово-экономической сфере - одна из главных тем дискуссий с латвийским министром.

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в пятницу в Кишиневе провел рабочую встречу с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Диалог с главой государства

"Обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Констатировали активный диалог между нашими странами на протяжении 27 лет с момента установления дипломатических отношений", - написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Глава государства дал высокую оценку продолжительной деятельности молдавско-латвийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

"В связи с этим отметил активность экономических агентов обеих стран, но в то же время указал на то, что объем двусторонней торговли не отражает потенциала сотрудничества, который должен быть реализован в полной мере", - сказал Додон.

Также по словам президента Молдовы, стороны обсудили "внутриполитическую ситуацию в Республике Молдова и тот важный этап, через который сейчас проходит наша страна".

"В особенности подчеркнул, что полная поддержка, которую оказывают новой власти наши сограждане и ключевые внешние партнеры Республики Молдова на Западе и Востоке, - это отличный шанс для развития страны", - написал Додон.

Глава государства также отметил, что "администрация президента совместно с парламентским большинством и правительством будут в дальнейшем проводить взвешенную внешнюю политику на основе национальных интересов и при соблюдении нейтрального статуса Республики Молдова".

Дискуссия глав внешнеполитических ведомств

Кроме того, в пятницу с Ринкевичсом встречу провел также министр иностранных дел и евроинтеграции страны Нику Попеску.

В рамках дискуссии стороны обсуждали "программу сотрудничества с ЕС и двустороннего взаимодействия Молдовы и Латвии".

"Среди целей – разблокирование внешней помощи, которая была заморожена в прошлом году, возобновление диалога с нашими европейскими партнерами, которые в прошлые годы избегали визитов в Кишинев. Мы также выразили желание и ожидание, чтобы ЕС увеличил нам квоты на экспорт, чтобы мы могли поставлять на рынки ЕС больше товаров", - сказал Попеску в ходе пресс-конференции.

По его словам, "первичный интерес Молдовы – экспорт товаров, привлечение инвесторов и создание рабочих мест".

"Это даст нам возможность построить процветающую страну, что постепенно позволит нам не просить внешней помощи", - сказал Попеску.

Также глава внешнеполитического ведомства Молдовы заявил, что выразил желание исключить дополнительную плату за роуминг.

"Это не произойдет слишком быстро, но мы хотим идти вперед в этом направлении", - сказал Попеску.

Кроме того, как уточнил глава МИДЕИ, речь на встрече шла о сотрудничестве между Конституционными судами и о взаимодействии по расследованию "кражи миллиарда".

"Часть тех денег была направлена через латвийскую банковскую систему, поэтому у нас общий интерес – узнать, куда были направлены те деньги, чтобы вернуть хотя бы их часть", - заключил Попеску.

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