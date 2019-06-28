Глава МИД Приднестровья о сотрудничестве с РФ: наши позиции совпадают

По словам главы МИД региона Виталия Игнатьева, "по всем вопросам переговорного процесса позиции России и Приднестровья совпадают".

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. У Приднестровья и России наблюдается высокая динамика взаимоотношений, заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев на заседании комиссии Верховного совета (парламента) по внешней политике и международным связям.

"Российская Федерация – наш основной стратегический партнер. Мы активно работаем с ее представителями, динамика взаимоотношений высокая, установлены постоянные контакты с российским МИДом. По всем вопросам переговорного процесса наши позиции совпадают", – считает Игнатьев.

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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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