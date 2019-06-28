Итоги недели в Молдове: визит Дмитрия Козака в деталях

Спецпредставитель президента РФ, вице-премьер правительства России Дмитрий Козак побывал с двухдневным визитом в Молдове - провел переговоры с высшим руководством страны, а также съездил в Приднестровье, чтобы обсудить перспективы развития региона.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Спецпредставитель президента РФ, вице-премьер правительства России Дмитрий Козак встретился с президентом Игорем Додоном. После переговоров состоялась встреча членов межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Молдова-Россия. Ее работа возобновилась после длительного перерыва, в последний раз члены комиссии собирались в 2016 году.

Встречи на высшем уровне в Кишиневе

Сопредседателями межправкомиссии являются министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и вице-премьер по реинтеграции РМ Василий Шова.

Дмитрий Козак:

"Важно, чтобы в рамках межправкомиссии были сняты барьеры, которые есть или намечаются. Очень много накопилось проблем за период, когда наши отношения были заморожены".

Игорь Додон:

"Уверен, что у нас начнется другой диалог, исходя из интересов Российской Федерации и Республики Молдова. Есть много вопросов, которые нужно решать. Это касается и торговли, и энергетики, и гуманитарной сферы, и других тем".

В рамках работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Молдова-Россия обсуждались вопросы продления решений, которые действуют до 1 июля, относительно пяти товарных позиций, по которым достигнуты соглашения о беспошлинной торговле с Россией. Также обсуждались вопросы по расширению списков предприятий, которые могут поставлять товары на российский рынок, прежде всего - винных и консервных.

Переговоры со спикером

Председатель парламента Зинаида Гречаная вместе с Дмитрием Козаком обсудили приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества, особенно в сфере торговли, а также возобновления межпарламентского сотрудничества.

Зинаида Гречаная:

"Поблагодарила за поддержку и приветствовала возобновление работы молдо-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. От имени парламентского большинства заявила, что мы открыты для серьезного сотрудничества с Россией в интересах страны и граждан Молдовы. Наша страна - прагматичный партнер, готовый решать проблемы путем диалога. У нас нет того, что нас разделяет, нам нужно работать вместе в стране, а также и со всеми внешними партнерами, чтобы обеспечить экономическую и политическую стабильность на благо нашего народа".

© Sputnik / Андрей Петрик Визит Дмитрия Козака в Приднестровье

Встречи с премьер-министром

Российская делегация провела встречи с чиновниками правительства, которое возглавляет Майя Санду.

"Мы поговорили по всему кругу экономических отношений между Россией и Республикой Молдова. Есть очень хороший настрой правительства Молдовы и российского правительства на размораживание этих отношений, на возобновление и расширение сфер нашего сотрудничества. Нам необходимо развивать товарооборот. В этом заинтересована, прежде всего, Молдова. Мы понимаем это. Российский рынок очень емкий для Молдовы. Что касается условий торговли, то эти решения должны приниматься на взаимной основе. Мы об этом тоже договорились", - заявил Козак.

Вице-премьер РФ обратил в то же время внимание на то, что "межправительственная комиссия, как основной институт по налаживанию сотрудничества, возобновит свою работу".

"Она начала работу в формате встречи сопредседателей, а к концу сентября мы подготовим и проведем полноценное и полноформатное заседание межправкомиссии, где будут решены вопросы по развитию сотрудничества", - сказал Козак.

По его словам, "стороны договорились, что рабочие группы межправкомиссии начнут рассматривать вопросы, которые требуют решения".

"По моей оценке российско-молдавские отношения и фактически, и формально разморожены", - заключил Козак.

Как сообщили в пресс-службе правительства, Санду в ходе встречи подчеркнула, что молдавский кабмин будет продвигать предсказуемую внешнюю политику. По ее словам, в ее основе "реализация евроинтеграции и внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС, но в то же время и развитие взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией".

© Sputnik / Miroslav Rotari Президент Молдовы Игорь Додон и спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак

Вопрос, связанный с поставками электроэнергии

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что вопрос с поставками электроэнергии в Молдову должен решаться, исходя из интересов граждан РМ, при этом РФ заинтересована в том, чтобы Молдавская ГРЭС работала стабильно.

"Собственниками ГРЭС являются российские компании, но вопрос должен решаться, исходя из интересов Республики Молдова. Кто дешевле продает электроэнергию, тот и должен быть ее продавцом. Мы не намерены, вопреки законам конкуренции, лоббировать интересы российской компании. Это касается и других отношений, которые имеются между нашими странами и нашим бизнесом", - сказал Козак.

Ранее стало известно о намерении премьер-министра правительства РМ Майи Санду расторгнуть контракт на поставку электроэнергии с Молдавской ГРЭС, которая находится в Приднестровье и контролируется российской компанией "Интер РАО". Дефицит электроэнергии, который возникнет после расторжения контракта, кабинет министров Санду намерен покрывать за счет резкого увеличения поставок из Украины.

© Photo : Пресс-служба парламента / Bizgu Eduard Представители молдавского парламента встретились в Кишиневе с российской делегацией во главе с Дмитрием Козаком

По мнению главы государства, если в схеме с поставками электроэнергии есть посредник, нужно разобраться, кто он, и посмотреть, чтобы цена была ниже.

"Если по электроэнергии есть цена лучше в другом месте (украинцы, например, продают дешевле) нужно покупать, где дешевле. Для нас важно, чтобы потребители покупали электроэнергию по более низкой цене. Если будет такая возможность, надо это делать", - добавил президент.

При этом глава государства подчеркнул, что "до сих пор доступа к информации о поставках электроэнергии не было ни у президента, ни у парламентариев".

"Сейчас доступ появился. Будем разбираться. Не только по электроэнергии, но и по контрабанде в больших объемах – спирта, сигарет и других вещей", - пояснил Додон, добавив, что в среду "состоится заседание Высшего совета безопасности, чтобы можно было разобраться с коррупционными схемами".

"Собственниками ГРЭС являются российские компании, но вопрос должен решаться, исходя из интересов Республики Молдова. Кто дешевле продает электроэнергию, тот и должен быть продавцом. Мы не намерены, вопреки законам конкуренции, лоббировать интересы российской компании", - сказал Козак.

По его словам, это касается и других отношений между бизнес-структурами двух стран.

Поездка в Приднестровье

Второй день рабочего визита заместителя председателя правительства России и членов правительственной делегации был расписан по минутам, Дмитрий Козак посетил приднестровский регион, а также одно из винодельческих предприятий республики.

Переговоры Дмитрия Козака и лидера Приднестровья Вадима Красносельского, а также российских и приднестровских должностных лиц прошли за закрытыми дверями, правда, на правом берегу Днестра - в резиденции, расположенной на территории историко-архитектурного комплекса Бендерская крепость.

© Photo: Facebook / Зинаида Гречаная Встреча Дмитрия Козака и Зинаиды Гречаной

Одной из основных тем на встрече Козака и Красносельского стало обсуждение приднестровского урегулирования в формате "5+2", а также необходимости продолжения этого диалога.

Стороны пришли к мнению, что формирование рабочих групп и проведение постоянных совещаний на экспертном уровне может поспособствовать сближению двух берегов Днестра. А сочетание работы молдавских, приднестровских и российских миротворческих сил в регионе является действенным механизмом, отметили в ходе беседы.

"Достигнутые ранее договоренности должны исполняться обеими сторонами. Многие вопросы переговорной повестки по-прежнему актуальны и требуют безотлагательного решения", – заявил в этой связи глава приднестровского региона.

Козак и Красносельский также обсудили тему экспорта плодоовощной и винодельческой продукции из приднестровского региона на российский рынок.

Завершился визит российского вице-премьера в Приднестровье посещением уникального для Молдовы предприятия - осетровой фермы, где производят черную икру и другие виды рыбной продукции.

Далее маршрут российской делегации пролег в настоящий молдавский винный замок. По исконной молдавской традиции российского вице-премьера встретили на одном из винодельческих предприятий республики бокалом легкого, ледяного молдавского вина.

После этого для Дмитрия Козака и членов российской правительственной делегации провели увлекательную экскурсию по винодельческому замку, показав интерактивную электронную карту предприятия, рассказав об уникальных винодельческих традициях Молдовы.

Позже в винодельческий комплекс прибыл президент Молдовы Игорь Додон. Поприветствовав журналистов, он отправился на торжественный прием, который был дан в честь приезда делегации правительства Российской Федерации.

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