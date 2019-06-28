Додон: к Плахотнюку "есть много вопросов", и не только в Молдове и России

И по всем, утверждает глава государства, ему придется ответить

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон, не называя имен, обвинил представителей Демократической партии в причастности к контрабанде янтаря из Украины в Гонконг через аэропорт Кишинева, а также в рейдерских захватах молдавского бизнеса. Как сказал глава государства в интервью телекомпании "Мир", сейчас все эти случаи расследуются правоохранительными органами страны.

"Внутри Молдовы есть очень много вопросов к Плахотнюку. Мы знаем, что у внешних партнеров, у России - потому что он гражданин РФ - тоже есть вопросы. Я знаю, что и у наших западных партнеров тоже есть вопросы. У меня есть информация, что в Швейцарии, других странах – странах ЕС", - заявил Додон.

Ранее МВД России заочно предъявило бывшему председателю Демпартии Молдовы Владимиру Плахотнюку обвинение в контрабанде и сбыте наркотиков, а также в организации преступного сообщества.

Сам Плахотнюк отрицает обвинения. Он сообщил, что временно покинул территорию Молдовы, чтобы обеспечить безопасность своей семьи. По сведениям главы МВД Молдовы Андрея Нэстасе, Плахотнюк выехал из республики в соседнюю Украину на машине, а оттуда улетел в Лондон.

Президент Молдовы уверен, что по закону должны ответить все, а спрятаться на нашем земном шаре, когда есть консенсус между внешними партнерами, - не получится.

"На Луну он точно не полетит. Обязательно по тем вопросам, которые есть, придется ответить", - заявил Додон.

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