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Игорь Додон

Додон: к Плахотнюку "есть много вопросов", и не только в Молдове и России

© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
Политика
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И по всем, утверждает глава государства, ему придется ответить

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон, не называя имен, обвинил представителей Демократической партии в причастности к контрабанде янтаря из Украины в Гонконг через аэропорт Кишинева, а также в рейдерских захватах молдавского бизнеса. Как сказал глава государства в интервью телекомпании "Мир", сейчас все эти случаи расследуются правоохранительными органами страны.

"Внутри Молдовы есть очень много вопросов к Плахотнюку. Мы знаем, что у внешних партнеров, у России - потому что он гражданин РФ - тоже есть вопросы. Я знаю, что и у наших западных партнеров тоже есть вопросы. У меня есть информация, что в Швейцарии, других странах – странах ЕС", - заявил Додон.

Ранее МВД России заочно предъявило бывшему председателю Демпартии Молдовы Владимиру Плахотнюку обвинение в контрабанде и сбыте наркотиков, а также в организации преступного сообщества.

Vlad Plahotniuc
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Бухаресте не обсуждали предоставление убежища Плахотнюку

Сам Плахотнюк отрицает обвинения. Он сообщил, что временно покинул территорию Молдовы, чтобы обеспечить безопасность своей семьи. По сведениям главы МВД Молдовы Андрея Нэстасе, Плахотнюк выехал из республики в соседнюю Украину на машине, а оттуда улетел в Лондон.

Президент Молдовы уверен, что по закону должны ответить все, а спрятаться на нашем земном шаре, когда есть консенсус между внешними партнерами, - не получится.

"На Луну он точно не полетит. Обязательно по тем вопросам, которые есть, придется ответить", - заявил Додон.

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