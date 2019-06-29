Трамп назвал Путина "прекрасным парнем", а их встречу в Осаке "отличной"

По словам Дональда Трампа, в ходе дискуссии с Владимиром Путиным в Осаке стороны многого достигли.

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. Президент США Дональд Трамп назвал главу российского государства Владимира Путина "прекрасным парнем", а состоявшуюся 28 июня встречу "отличной".

Президенты США и России провели полуторачасовую встречу в пятницу в японской Осаке в рамках саммита "Большой двадцатки".

"Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча", - заявил президент США обозревателю ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Трампа, которые приводит сайт телеканала "Россия 24", они с Путиным многого достигли, начали обсуждать торговлю.

"У нас должна быть торговля - между Россией и США, двумя великими странами. Вчера была прекрасная встреча. Он необычайный человек. Спасибо большое", - заявил американский лидер.

Встреча Путина и Трампа вызвала огромный интерес.

Известно, что в ходе дискуссии стороны договорились определить, какие факторы мешают расширению двустороннего сотрудничества, обсудили международные отношения, обстоятельно поговорили по вопросам разоружения.

В ходе встречи Путин пригласил Трампа в следующем году приехать в Москву на 75-летие окончания Великой Отечественной войны.

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