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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки

Трамп назвал Путина "прекрасным парнем", а их встречу в Осаке "отличной"

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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По словам Дональда Трампа, в ходе дискуссии с Владимиром Путиным в Осаке стороны многого достигли.

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. Президент США Дональд Трамп назвал главу российского государства Владимира Путина "прекрасным парнем", а состоявшуюся 28 июня встречу "отличной".

Президенты США и России провели полуторачасовую встречу в пятницу в японской Осаке в рамках саммита "Большой двадцатки".

"Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча", - заявил президент США обозревателю ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Трампа, которые приводит сайт телеканала "Россия 24", они с Путиным многого достигли, начали обсуждать торговлю. 

Владимир Путин на саммите G20 в Осаке
© AFP 2019 / BRENDAN SMIALOWSKI
Первый день Путина на G20: детали от пресс-секретаря президента

"У нас должна быть торговля - между Россией и США, двумя великими странами. Вчера была прекрасная встреча. Он необычайный человек. Спасибо большое", - заявил американский лидер.

Встреча Путина и Трампа вызвала огромный интерес.

Известно, что в ходе дискуссии стороны договорились определить, какие факторы мешают расширению двустороннего сотрудничества, обсудили международные отношения, обстоятельно поговорили по вопросам разоружения.

В ходе встречи Путин пригласил Трампа в следующем году приехать в Москву на 75-летие окончания Великой Отечественной войны.

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