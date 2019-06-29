Президент Додон рассказал о равновесии во внешней политике Молдовы

Глава государства объяснил, как удалось доказать внешним партнерам Молдовы, что республике необходимы хорошие отношения и с Западом, и с Востоком.

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в интервью телекомпании "Мир" рассказал о том, что в ходе встреч с зарубежными дипломатами и в своих рабочих поездках за границу всегда настаивал на том, что республике необходимо выстраивать хорошие отношения и с западными партнерами, и с восточными, прежде всего, с Россией.

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"У меня было много встреч в России, я всегда говорил американцам, что выступаю за взвешенную внешнюю политику. Я не хочу, чтобы по Пруту был железный занавес, и это не получится. Да, я против того, чтобы мы входили в НАТО, я - за нейтралитет. Потому что это - в Конституции. Да, я за то, чтобы мы возобновили хорошие отношения с Россией, потому что это наш рынок, это энергоресурсы, там 500 тысяч наших граждан работают", - заявил президент.

По словам Додона, западные партнеры услышали официальную позицию, неоднократно озвученную им. В частности, эту идею глава государства озвучил на Мюнхенской конференции по безопасности в нынешнем году.

"В течение последних полутора-двух лет я системно эту позицию доводил до наших западных партнеров. Россияне ее поддерживают. Я думаю, что это тоже сыграло свою роль, когда было принято окончательное решение не поддерживать режим Плахотнюка, как это было в 2016 году", - уточнил Додон.

Почему 28 лет не удавалось договориться?

Достичь баланса во внешней политике Молдовы не удавалось, потому что общество было разделено на две части, завил Додон. Как уточнил президент, политические силы, которые получали поддержку одной половины или другой, за 28 лет независимости не смогли прийти к компромиссу.

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"И всегда находились ушлые ребята в середине, которые сталкивали лбами вот эти две большие части общества и между ними пытались как-то взять власть в свои руки", - сказал президент.

В основном представители старой власти пользовались внешней геополитической борьбой и разделением молдавского общества, уверен Додон. Никто не ожидал того, что произойдет в Молдове несколько недель назад.

"Никто не думал, что это произойдет: ни внутри страны, ни внешне. Но то, что те, кто до сих пор политически воевал друг с другом, нашли общий язык, думаю, очень важный момент. Это и послужило концом олигархической власти в республике", - подчеркнул глава государства.

Впервые за 28 лет политики, которые думают по-разному и видят по-разному будущее своей страны геополитически, партии, у которых разная идеология, объединились вместе, уточнил Додон. Он назвал положение в стране "внутренним консенсусом" и добавил, что новое правительство поддерживает, "как минимум 80 процентов населения".

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