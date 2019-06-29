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Демократическая партия Молдовы ПДМ

Филип: все руководство Демпартии ушло в отставку, председателя выберем на съезде

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Молдова после политического кризиса (48)
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Глава парламентской фракции оппозиционной Демпартии рассказал о том, как сложится дальнейшая судьба политического формирования, и кто будет им руководить.

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. Экс-премьер, глава фракции Демократической партии Молдовы в парламенте Павел Филип заявил в субботу, что все вице-председатели политического формирования ушли в отставку. Временно осуществлять руководство Демпартией будет Филип до внеочередного съезда, который намечен на 27 июля. Именно там делегаты выберут новое руководство партии.

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Такие решения были приняты по результатам проведения в Кишиневе Национального политического совета ДПМ.

"На заседании политсовета мы детально обсудили ситуацию, сложившуюся в Демократической партии. Говорили об успехах и ошибках, допущенных в последнее время, говорили о будущем партии, обсуждали, что необходимо предпринять, чтобы нормализовать работу", - заявил Филип на пресс-конференции.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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На внеочередном съезде будет принята новая программа политформирования, а также всерьез поставлен вопрос о реформировании Демократической партии, чтобы она оставалась сильным политическим формированием, уточнил Филип.

Уход в отставку лидеров ДПМ вытекает из последних политических событий, есть ощущения, что Филип может претендовать на роль лидера партии в будущем, об этом заявил политический аналитик Корнелиу Чуря.

"В этом случае будет сохраняться определенная преемственность. Другой вариант – нахождение нового политика не внутри Демпартии, а приглашение его извне. Это сложный вариант, несмотря на то, что партия нуждается в новых лицах. Найти нового политика очень сложно. Думаю, что в конечном итоге будет принято решение, чтобы выбрать политика, который сохранит определенную преемственность. Не обязательно это будет Филип. Это может быть человек, который уже был в партии ранее", - заявил Чуря.

Ранее о своей отставке с поста председателя Демпартии сообщил Владимир Плахотнюк.

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Тема:
Молдова после политического кризиса (48)

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