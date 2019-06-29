Вопрос на миллион: где находится Плахотнюк, и могут ли его вернуть в Молдову

В эфире одного из частных молдавских телеканалов Дерек Хоган проанализировал возможность выдачи Плахотнюка молдавскому правосудию, если от властей республики поступит такой запрос.

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. Посол США в Кишиневе заявил в ходе одной из передач на молдавском частном телеканале, что не знает точно, где находится Владимир Плахотнюк, назвав это "вопросом на миллион".

"От имени руководства Соединенных Штатов я проводил переговоры со всеми главами политических партий в новом парламенте. Как дипломат, я должен налаживать хорошие отношения со всеми политиками в вашей стране, в том числе с Плахотнюком. Мне неизвестно его нынешнее местонахождение. Знаю, что у него есть бизнес-интересы во многих странах мира, в том числе в США", - заявил Хоган.

По словам посла, США могут выдать Плахотнюка, если на это поступит соответствующие запрос от властей республики в адрес американского правительства.

"Тогда в США проанализируют этот запрос по существу дела. Между нами не было никакого соглашения. Если сделают вывод, что этого человека необходимо будет экстрадировать на родину, это может произойти", - уточнил Хоган.

Дипломат подчеркнул, что целью США была мирная, демократическая передача власти в Молдове, и добавил, что политический процесс в стране не должен быть полностью привязан к отдельным личностям.

"Молдова должна сосредоточиться на системных реформах. Госучреждения и их свободная деятельность являются одной из основ демократии, а не определенные люди, которые их контролируют", - подытожил посол США.

Ранее на имя Плахотнюка было возбуждено уголовное делу по факту контрабанды наркотиков. В среду МВД России выступило с сообщением, в котором говорится, что "молдавский политик Влад Плахотнюк причастен к транснациональному преступному сообществу, переправлявшему гашиш из Северной Африки в СНГ". Работу наркосиндиката по указанию Плахотнюка контролировал бывший депутат парламента Константин Цуцу, уточнили в МВД РФ.

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