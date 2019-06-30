Как голосовать на выборах Башкана Гагаузии не по месту прописки

Открепительное удостоверение поможет тем жителям гагаузской автономии, которые в силу разных причин оказались не дома и не могут проголосовать по месту официальной регистрации.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Многие жители АТО Гагауз-Ери часто находятся в разъездах, а некоторые не могут вернуться домой в день выборов башкана автономии. О том, как получить открепительное удостоверение, рассказал председатель Центризбиркома Гагаузии Иван Комур, пишет новостной портал gagauzinfo.md.

Он отметил, что право воспользоваться открепительным удостоверением есть как у студентов, так и у всех жителей Гагаузской автономии.

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"Если у человека есть необходимость в день выборов находиться не по месту прописки, но на территории Гагаузии, то ему ничего не мешает взять до дня выборов открепительное удостоверение на право голосования. С этим удостоверением человек может голосовать на любом участке, который он выберет", - рассказал Комур.

Открепительные удостоверения на право голосования можно получить, обратившись в избирательный участок, в котором избиратель находится в списках.

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