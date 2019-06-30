Выборы башкана Гагаузии: появились первые данные о явке

Больше всего проголосовавших до 9.30 были в Комратском районе, свидетельствуют данные ЦИК Гагаузии.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Согласно данным на 9.30 явка на выборах башкана Гагаузии составила 6 тысяч 218 человек, что равняется 5,8% от общего числа избирателей в автономии. Об этом заявил в ходе брифинга председатель ЦИК Гагаузии Иван Комур.

"В Комратском районе проголосовали 2909 граждан (6,2%), в Чадырлунгском районе – 2228 человек (5,6%) и в Вулканештском районе - 1081 человек (5,5%). Обращаю внимание, что все избирательные участки открыты и работают в установленном режиме", - сказал Комур.

Он также подчеркнул, что по решению Высшей судебной палаты Молдовы, Василий Аладов накануне был исключен из списка кандидатов. Напротив его фамилии в бюллетенях написано "выбыл".

"Пока поступила одна жалоба от Манол Дмитрия Петровича. О каких-либо нарушениях данных пока не было", - сказал Комур.

Члены ЦИК Гагаузии на срочном заседании рассмотрели претензию кандидата и приняли решение отклонить жалобу в связи с тем, что "она не соответствует требованиям и отсутствуют доказательства".

На должность башкана претендуют четыре независимых кандидата: Ирина Влах — прежний глава региона, Сергей Чимпоеш — предприниматель, Иван Бургуджи — сотрудник Научно-исследовательского центра в Гагаузии, Дмитрий Манол — член городского совета Комрата.

Для выборов отпечатали 107499 бюллетеней. Из них 3108 бюллетеней на гагаузском языке, 2722— на государственном и еще 101669 бюллетень на русском языке.

Избирательные участки открыты с 07.00. до 21.00.

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