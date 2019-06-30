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Выборы башкана Гагаузии

С оком на бюллетене - десятки иностранцев следят за выборами в Гагаузии

© Photo: Vlah.md
Политика
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Тема:
Выборы башкана Гагаузии (11)
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За ходом выборного процесса в Гагаузской автономии следят как молдавские, так и международные наблюдатели.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии Гагаузской автономии, за ходом выборов башкана региона следят 192 наблюдателя, как национальных, так и зарубежных.

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Всего за выборным процессом следят 192 наблюдателя, 49 из них - представители других государств - России, Азербайджана, Румынии, Литвы, США, Швеции, Словакии, Польши, Нидерландов, Франции и Италии. 

© Photo: Gagauznews.md
В ЦИК Гагаузии рассказали, как люди голосуют на выборах башкана

По данным сайта Центральной избирательной комиссии Гагаузии, за ходом голосования наблюдают также представители четырех общественных организаций - "Пилигрим Демо", TinerED, "За русский язык" и "Веста".

Напомним, жители автономии сегодня должны будут выбрать башкана из четырех кандидатов – это Ирина Влах, Сергей Чимпоеш, Иван Бургуджи, Дмитрий Манол.

Избирательные участки в Гагаузии работают с 07.00 до 21.00.

Все подробности о выборах главы Гагаузской автономии читайте в сюжете Sputnik.

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Тема:
Выборы башкана Гагаузии (11)

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Теги:
Гагаузия, выборы, наблюдатели, бюллетень


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