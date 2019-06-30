Посол РФ Олег Васнецов посетил Гагаузию и побывал на избирательном участке

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. В воскресенье посол России в Молдове Олег Васнецов посетил Гагаузию и побывал на одном из крупных избирательных участков в Комрате.
Властям России "небезразлично", как пройдут выборы башкана Гагаузии, отметил дипломат, сообщает новостной портал gagauzinfo.md.
"Гагаузия – один из ведущих регионов Республики Молдова и, конечно, нам небезразлично, как пройдут здесь выборы. Тем более, что отношения Гагаузии с регионами Российской Федерации сложились очень динамичные", - заявил Васнецов, говоря о ходе голосования.
Выборы башкана проходят в Гагаузии в воскресенье, 30 июня. Жителям автономии предстоит выбрать главу региона из четырех кандидатов – это Ирина Влах, Сергей Чимпоеш, Иван Бургуджи, Дмитрий Манол.
Все 66 избирательных участков, открытых в Гагаузии, будут работать до 21.00. За ходом выборов следят 192 национальных и международных наблюдателя.
Для выборов отпечатали 107 тысяч 499 бюллетеней. Из них 3 тысячи 108 бюллетеней на гагаузском языке, 2 тысячи 722 — на государственном и еще 101 тысяча 669 бюллетеней на русском языке.
Все подробности о выборах главы Гагаузской автономии читайте в сюжете Sputnik.
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