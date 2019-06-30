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Выборы башкана Гагаузии

В ЦИК Гагаузии рассказали, как голосуют жители автономии на выборах

© Photo : Иван Стамов
Политика
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Тема:
Выборы башкана Гагаузии (11)
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Больше всего людей пришли на избирательные участки в Комратском районе - уже 10,5 тысячи.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Согласно данным на 12.30 явка на выборах башкана Гагаузии составила 23 тысячи 594 человека, что равняется 22,23% от общего числа избирателей в автономии. Об этом заявил в ходе брифинга председатель ЦИК Гагаузии Иван Комур.

"В Комратском районе проголосовали 10 тысяч 595 граждан (22,64%), в Чадырлунгском районе – 9 тысяч 47 человек (22,86%) и в Вулканештском районе - 3 тысячи 952 человека (20%)", - сказал Комур. 

девушки в национальных костюмах
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Гагаузии к избирательным участкам выходят целые коллективы - видео

Ранее глава ЦИК Гагаузии заявлял, что "все избирательные участки открыты и работают в установленном режиме".

Кроме того, в Центризбирком автономии утром поступила одна жалоба от кандидата в башканы Дмитрия Манола, которую члены ЦИК Гагаузии на срочном заседании рассмотрели и приняли решение отклонить в связи с тем, что "она не соответствует требованиям и отсутствуют доказательства".

На должность башкана претендуют четыре независимых кандидата: Ирина Влах — прежний глава региона, Сергей Чимпоеш — предприниматель, Иван Бургуджи — сотрудник Научно-исследовательского центра в Гагаузии, Дмитрий Манол — член городского совета Комрата.

Для выборов отпечатали 107 тысяч 499 бюллетеней. Из них 3 тысячи 108 бюллетеней на гагаузском языке, 2 тысячи 722 — на государственном и еще 101 тысяча 669 бюллетеней на русском языке.

Избирательные участки открыты с 07.00. до 21.00.

Все подробности о выборах главы Гагаузской автономии читайте в сюжете Sputnik.

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Тема:
Выборы башкана Гагаузии (11)

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