ЦИК: около трети избирателей в Гагаузии пришли к избирательным участкам

Самыми активными при голосовании на выборах башкана Гагаузии являются Казаклия, Чок-Майдан, Баурчи.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Согласно данным на 15.30 явка на выборах башкана Гагаузии составила 34 тысячи 885 человек, что равняется 32,24% от общего числа избирателей в автономии. Об этом заявил в ходе брифинга председатель ЦИК Гагаузии Иван Комур.

"В Комратском районе проголосовали 15 тысяч 137 граждан (31,57%), в Чадырлунгском районе – 13 тысяч 988 человек (34,62%) и в Вулканештском районе - 5 тысяч 760 человек (29%). Самыми активными являются Казаклия, Чок-Майдан, Баурчи", - сказал Комур.

Также глава ЦИК Гагаузии заявил, что "из тех жалоб, которые поступили в адрес Центральной избирательной комиссии, ни одна не была подтверждена документально".

На должность башкана претендуют четыре независимых кандидата: Ирина Влах — прежний глава региона, Сергей Чимпоеш — предприниматель, Иван Бургуджи — сотрудник Научно-исследовательского центра в Гагаузии, Дмитрий Манол — член городского совета Комрата.

Для выборов отпечатали 107 тысяч 499 бюллетеней. Из них 3 тысячи 108 бюллетеней на гагаузском языке, 2 тысячи 722 — на государственном и еще 101 тысяча 669 бюллетеней на русском языке.

Избирательные участки открыты с 07.00. до 21.00.

Все подробности о выборах главы Гагаузской автономии читайте в сюжете Sputnik.

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