ЦИК Гагаузии представил новые данные по явке на выборах башкана

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Согласно данным на 18.30, явка на выборах башкана Гагаузии составила 43 тысячи 25 человек, что равняется 39,53% от общего числа избирателей в автономии. Об этом заявил в ходе брифинга председатель ЦИК Гагаузии Иван Комур.

"В Комратском районе проголосовали 19 тысяч 129 граждан (39,62%), в Чадырлунгском районе – 17 тысяч 28 человек (41,9%) и в Вулканештском районе - 6 тысяч 868 человек (34,52%). Самыми активными являются Русская Киселия, Котовское, Чишмикиой, Томай, Джолтай и Казаклия", - сказал Комур.

На должность башкана претендуют четыре независимых кандидата: Ирина Влах — прежний глава региона, Сергей Чимпоеш — предприниматель, Иван Бургуджи — сотрудник Научно-исследовательского центра в Гагаузии, Дмитрий Манол — член городского совета Комрата.

Для выборов отпечатали 107 тысяч 499 бюллетеней. Из них 3 тысячи 108 бюллетеней на гагаузском языке, 2 тысячи 722 — на государственном и еще 101 тысяча 669 бюллетеней на русском языке.

Избирательные участки открыты с 07.00. до 21.00.

Все подробности о выборах главы Гагаузской автономии читайте в сюжете Sputnik.

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