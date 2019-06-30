Как проходили выборы башкана Гагаузии: хроника событий

На голосование люди шли целыми трудовыми коллективами, однако явка в автономии лишь немного превысила порог, необходимый, чтобы выборы признали состоявшимися.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Выборы в Гагаузии должны признать состоявшимися. По предварительным данным ЦИК, явка составила 50,35%. Согласно закону автономии "О выборах главы (башкана) АТО Гагауз-Ери, Центральная избирательная комиссия признает выборы состоявшимися, если в первом туре голосования приняли участие более половины лиц, включенных в списки избирателей.

Как шло голосование

Согласно данным ЦИК Гагаузии на 9.30, явка на выборах башкана Гагаузии составила 6 тысяч 218 человек, что равняется 5,8% от общего числа избирателей в автономии. Об этом заявил в ходе брифинга председатель Центризбиркома Гагаузии Иван Комур.

"В Комратском районе проголосовали 2909 граждан (6,2%), в Чадырлунгском районе – 2228 человек (5,6%) и в Вулканештском районе - 1081 человек (5,5%). Обращаю внимание, что все избирательные участки открыты и работают в установленном режиме", - сказал Комур.

Значительно возросла явка в обеденные часы. Согласно данным на 12.30, явка на выборах башкана Гагаузии составила 23 тысячи 594 человека, что равняется 22,23% от общего числа избирателей в автономии. В Комратском районе проголосовали 10 тысяч 595 граждан (22,64%), в Чадырлунгском районе – 9 тысяч 47 человек (22,86%) и в Вулканештском районе - 3 тысячи 952 человека (20%).

Однако ближе к вечеру народ стал менее активно идти на участки. Согласно данным на 15.30, явка на выборах башкана Гагаузии составила 34 тысячи 885 человек, что равняется 32,24% от общего числа избирателей в автономии.

В Комратском районе проголосовали 15 тысяч 137 граждан (31,57%), в Чадырлунгском районе – 13 тысяч 988 человек (34,62%) и в Вулканештском районе - 5 тысяч 760 человек (29%). Самыми активными на этот час были Казаклия, Чок-Майдан, Баурчи.

Выборы башкана Гагаузии © Photo : Иван Стамов

Выборы башкана Гагаузии © Photo: Vlah.md

Выборы башкана Гагаузии © Photo : Иван Стамов

Выборы башкана Гагаузии © Photo: Vlah.md

Выборы башкана Гагаузии © Photo : Иван Стамов

Выборы башкана Гагаузии © Photo: Vlah.md 1 / 6 © Photo : Иван Стамов Выборы башкана Гагаузии

К вечеру появился риск того, что выборы могут не состояться из-за низкого порога явки. Согласно данным на 18.30, явка на выборах башкана Гагаузии составила 43 тысячи 25 человек, что равняется 39,53% от общего числа избирателей в автономии.

В Комратском районе на тот момент проголосовали 19 тысяч 129 граждан (39,62%), в Чадырлунгском районе – 17 тысяч 28 человек (41,9%) и в Вулканештском районе - 6 тысяч 868 человек (34,52%). Самыми активными в вечерние часы были Русская Киселия, Котовское, Чишмикиой, Томай, Джолтай.

Представление данных после закрытия избирательных участков затянулось. В итоге ЦИК обнародовал информацию более, чем через час после официального времени закрытия участков.

Согласно данным на момент закрытия избирательных участков, явка на выборах башкана Гагаузии составила 55 тысяч 210 человек, что равняется 50,35% от общего числа избирателей в автономии.

В Комратском районе проголосовали 24 тысячи 344 гражданина (49,92%), в Чадырлунгском районе – 21 тысяча 787 человек (53,22%) и в Вулканештском районе - 9 тысяч 79 человек (45,52%). Это предварительные результаты. Точные результаты будут известны, когда ЦИК получит все оригиналы протоколов.

Дух коллективизма не помог

Жители Гагаузской автономии шли на выборы башкана в воскресенье, 30 июня, целыми коллективами. Об этом работники и руководители частных и государственных предприятий заявили в видеороликах, которые были распространены в социальных сетях.

Вместе пошли на выборы коллективы кафе, компаний-перевозчиков, производители молочной продукции и руководители сельхозпредприятий.

Кроме этого, жителей Гагаузии принять участие в голосовании призвали и руководители туристических комплексов в Вулканештах и в Конгазе.

Жалобы на нарушения

В течение дня кандидат в башканы Гагаузии Дмитрий Манол писал жалобы в ЦИК автономии и прокуратуру, основываясь на сказанном ему неизвестными людьми в соцсетях.

Других доказательств подкупа Манол не представил, равно как и декларацию под собственную ответственность о том, что все сказанное им – правда.

Так же Манол пожаловался в ЦИК на то, что в Чок-Майдане проголосовали 12 человек, которые хотя и прописаны в населенном пункте, но "не являются жителями села".

Представитель Центризбиркома Гагаузии Анна Михальчук заявила, что у ведомства нет информации об организации подкупа избирателей.

Кто принимал участие в выборах

На должность башкана претендовали четыре независимых кандидата: Ирина Влах — прежний глава региона, Сергей Чимпоеш — предприниматель, Иван Бургуджи — сотрудник Научно-исследовательского центра в Гагаузии, Дмитрий Манол — член городского совета Комрата.

Для выборов отпечатали 107 тысяч 499 бюллетеней. Из них 3 тысячи 108 бюллетеней на гагаузском языке, 2 тысячи 722 — на государственном и еще 101 тысяча 669 бюллетеней на русском языке.

Избирательные участки были открыты с 07.00 до 21.00.

С оком на бюллетене

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии Гагаузской автономии, за ходом выборов башкана региона следили 192 наблюдателя, как национальных, так и зарубежных.

Всего за выборным процессом следили 192 наблюдателя, 49 из них - представители других государств - России, Азербайджана, Румынии, Литвы, США, Швеции, Словакии, Польши, Нидерландов, Франции и Италии.

За ходом голосования наблюдали также представители четырех общественных организаций - "Пилигрим Демо", TinerED, "За русский язык" и "Веста".

© Sputnik / Moldova Все башканы Гагаузии

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