Порог явки на выборах башкана преодолен: ЦИК представил данные

Согласно закону о выборах башкана Гагаузии, ЦИК признает выборы состоявшимися, если в первом туре голосования приняли участие более половины избирателей.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Согласно данным на момент закрытия избирательных участков, явка на выборах башкана Гагаузии составила 55 тысяч 210 человек, что равняется 50,35% от общего числа избирателей в автономии. Об этом заявил в ходе брифинга председатель ЦИК Гагаузии Иван Комур.

Таким образом, выборы должны быть признаны состоявшимися. Согласно закону о выборах башкана Гагаузии, Центральная избирательная комиссия признает выборы несостоявшимися, если в первом туре голосования приняли участие менее половины избирателей.

"В Комратском районе проголосовали 24 тысячи 344 гражданина (49,92%), в Чадырлунгском районе – 21 тысяча 787 человек (53,22%) и в Вулканештском районе - 9 тысяч 79 человек (45,52%). Это предварительные результаты. Точные результаты будут известны, когда ЦИК получит все оригиналы протоколов", - сказал Комур.

На должность башкана претендуют четыре независимых кандидата: Ирина Влах — прежний глава региона, Сергей Чимпоеш — предприниматель, Иван Бургуджи — сотрудник Научно-исследовательского центра в Гагаузии, Дмитрий Манол — член городского совета Комрата.

Для выборов отпечатали 107 тысяч 499 бюллетеней. Из них 3 тысячи 108 бюллетеней на гагаузском языке, 2 тысячи 722 — на государственном и еще 101 тысяча 669 бюллетеней на русском языке.

Избирательные участки закрылись в 21.00.

Все подробности о выборах главы Гагаузской автономии читайте в сюжете Sputnik.

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