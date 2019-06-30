Данных по явке на данный момент Центризбирком не предоставил. Также избирательные бюро не проинформировали ЦИК, продлили ли работу какие-либо участки.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. ЦИК Гагаузии не давал указаний избирательным участкам продлевать работу после 21.00. Об этом заявил журналистам председатель ЦИК Гагаузии Иван Комур.

Избирательные участки на выборах башкана Гагаузии были открыты с 07.00 и должны были закрыться в 21.00.

"Центральная избирательная комиссия никому никакого указания не давала о продлении работы того или иного избирательного участка. Данные функции не входят в полномоция ЦИК. Каждое участковое избирательное бюро вправе это решать, но ЦИК таких указаний никому не давал. Поэтому все обвинения некоторых кандидатов считаем необоснованными", - сказал Комур.

Вместе с тем, общих данных по явке на данный момент Центризбирком не предоставил. Также избирательные бюро не проинформировали ЦИК, продлили ли работу какие-либо участки.

На должность башкана претендуют четыре независимых кандидата: Ирина Влах — прежний глава региона, Сергей Чимпоеш — предприниматель, Иван Бургуджи — сотрудник Научно-исследовательского центра в Гагаузии, Дмитрий Манол — член городского совета Комрата.

Для выборов отпечатали 107 тысяч 499 бюллетеней. Из них 3 тысячи 108 бюллетеней на гагаузском языке, 2 тысячи 722 — на государственном и еще 101 тысяча 669 бюллетеней на русском языке.

Согласно данным на 18.30, явка на выборах башкана Гагаузии составила 43 тысячи 25 человек, что равняется 39,53% от общего числа избирателей в автономии. Если не будет преодолен порог в 50% плюс один голос, то выборы могут признать несостоявшимися.

Все подробности о выборах главы Гагаузской автономии читайте в сюжете Sputnik.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK